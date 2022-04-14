https://sputnik-georgia.ru/20220414/k-chemu-gotovitsya-gruzinskaya-oppozitsiya-organy-mogut-zainteresovatsya-vstrechey-v-bakuriani-265988403.html

К чему готовится грузинская оппозиция? Органы могут заинтересоваться встречей в Бакуриани

К чему готовится грузинская оппозиция? Органы могут заинтересоваться встречей в Бакуриани

Часть оппозиции во главе с Нацдвижением готовится к революционному сценарию, заявил глава "Мечты" 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T17:45+0400

2022-04-14T17:45+0400

2022-04-14T17:45+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключает, что следственные органы могут заняться расследованием встречи ряда оппозиционных партий в Бакуриани.Кобахидзе утверждает, что целью встречи была разработка революционного сценария в стране. Ранее депутат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили заявил, что представители некоторых оппозиционных партий наняли иностранного тренера, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти.По его словам, участники мероприятия должны представить конкретные аргументы, почему вместе собрались представители партий, НПО и СМИ. Однако, как отметил Кобахидзе, до этого времени они избегают всех вопросов, которые связаны с содержанием встречи."Мы прекрасно знаем, что было содержанием этого мероприятия… Цель состояла в том, чтобы свергнуть легитимную власть, поэтому оправдания с их стороны лишены оснований", - подчеркнул Кобахидзе.Как отметил Кобахидзе, у них нет подозрений, а есть конкретная информация в связи с тем, кто были представлены на встрече и что обсуждалось.Кобахидзе уверен, что "Нацдвижение" и его соратники из оппозиции решили провести встречу именно сейчас, на фоне событий на Украине, чтобы ускорить революционные планы.Один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия ранее подтвердил, что оппозиционеры встречались с политическим консультантом Питером Акерманом и главной темой обсуждения были разные методы ненасильственной смены власти.

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политика, грузия, новости, гига бокерия, грузинская мечта, европейская грузия, украина