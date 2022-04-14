https://sputnik-georgia.ru/20220414/k-chemu-gotovitsya-gruzinskaya-oppozitsiya-organy-mogut-zainteresovatsya-vstrechey-v-bakuriani-265988403.html
К чему готовится грузинская оппозиция? Органы могут заинтересоваться встречей в Бакуриани
К чему готовится грузинская оппозиция? Органы могут заинтересоваться встречей в Бакуриани
Часть оппозиции во главе с Нацдвижением готовится к революционному сценарию, заявил глава "Мечты" 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T17:45+0400
2022-04-14T17:45+0400
2022-04-14T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключает, что следственные органы могут заняться расследованием встречи ряда оппозиционных партий в Бакуриани.Кобахидзе утверждает, что целью встречи была разработка революционного сценария в стране. Ранее депутат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили заявил, что представители некоторых оппозиционных партий наняли иностранного тренера, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти.По его словам, участники мероприятия должны представить конкретные аргументы, почему вместе собрались представители партий, НПО и СМИ. Однако, как отметил Кобахидзе, до этого времени они избегают всех вопросов, которые связаны с содержанием встречи."Мы прекрасно знаем, что было содержанием этого мероприятия… Цель состояла в том, чтобы свергнуть легитимную власть, поэтому оправдания с их стороны лишены оснований", - подчеркнул Кобахидзе.Как отметил Кобахидзе, у них нет подозрений, а есть конкретная информация в связи с тем, кто были представлены на встрече и что обсуждалось.Кобахидзе уверен, что "Нацдвижение" и его соратники из оппозиции решили провести встречу именно сейчас, на фоне событий на Украине, чтобы ускорить революционные планы.Один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия ранее подтвердил, что оппозиционеры встречались с политическим консультантом Питером Акерманом и главной темой обсуждения были разные методы ненасильственной смены власти.
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политика, грузия, новости, гига бокерия, грузинская мечта, европейская грузия, украина
К чему готовится грузинская оппозиция? Органы могут заинтересоваться встречей в Бакуриани
Часть оппозиции во главе с Нацдвижением готовится к революционному сценарию, заявил глава "Мечты"
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключает, что следственные органы могут заняться расследованием встречи ряда оппозиционных партий в Бакуриани.
Кобахидзе утверждает, что целью встречи была разработка революционного сценария в стране. Ранее депутат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили заявил, что представители некоторых оппозиционных партий наняли иностранного тренера, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти.
"Если в этом политическом преступлении есть признаки уголовного преступления, то, естественно, может быть начато расследование. Это прерогатива соответствующих следственных ведомств", - заявил Кобахидзе на брифинге.
По его словам, участники мероприятия должны представить конкретные аргументы, почему вместе собрались представители партий, НПО и СМИ. Однако, как отметил Кобахидзе, до этого времени они избегают всех вопросов, которые связаны с содержанием встречи.
"Мы прекрасно знаем, что было содержанием этого мероприятия… Цель состояла в том, чтобы свергнуть легитимную власть, поэтому оправдания с их стороны лишены оснований", - подчеркнул Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, у них нет подозрений, а есть конкретная информация в связи с тем, кто были представлены на встрече и что обсуждалось.
Кобахидзе уверен, что "Нацдвижение" и его соратники из оппозиции решили провести встречу именно сейчас, на фоне событий на Украине, чтобы ускорить революционные планы.
Один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия ранее подтвердил, что оппозиционеры встречались с политическим консультантом Питером Акерманом и главной темой обсуждения были разные методы ненасильственной смены власти.