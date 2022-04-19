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В высокогорных регионах Грузии активизируют выполнение инфраструктурных проектов

В высокогорных регионах Грузии активизируют выполнение инфраструктурных проектов

В течение трех лет на проекты по развитию высокогорных регионов Грузии будет выделено 968,5 миллиона лари 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T21:01+0400

2022-04-19T21:01+0400

2022-04-19T21:32+0400

грузия

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министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Большая часть денег, выделенных для Фонда развития высокогорных поселений, будет потрачена на инфраструктурные проекты в высокогорье, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Речь идет о 15 миллионах лари (около 4,9 млн долларов) из выделенных 20 миллионов лари (около 6,6 млн долларов). На заседании Национального совета развития гор был озвучен план, согласно которому на реализацию проектов по развитию высокогорных поселений в течение трех лет будет выделено 968,5 миллиона лари (около 317 млн долларов).На сегодняшний день статус высокогорного поселения присвоен 1 801 населенному пункту, что составляет около 49% от общего числа поселений Грузии. По данным за апрель 2022 года, около 262 тысяч человек имеют статус жителя горного поселения. Также в высокогорье зарегистрировано 497 предприятий.На поддержку горных поселений за последние 6 лет было выделено около 1,16 миллиардов лари (около 380 млн долларов). Из них примерно 402,7 миллиона лари (около 130 млн долларов) были потрачены на предусмотренные законом социальные выплаты и софинансирование 50% потребляемой энергии.В данном случае под социальными выплатами подразумеваются надбавки к пенсии, социальным пособиям, зарплатам врачей, медсестер, педагогов, тренеров по различным видам спорта и многим другим направлениям.На развитие высокогорных районов Грузии выделят до миллиарда лари за три года >>В 2021 году на социальные выплаты было потрачено около 96,5 миллиона лари (около 32 млн долларов), что на 19% больше, чем в 2020 году.Фонд развития высокогорных поселений в Грузии был создан в 2015 году, когда парламент страны принял закон "О развитии высокогорных регионов", предполагающий ряд социальных льгот для жителей высокогорных регионов страны. Помимо Фонда тогда же был создан Национальный совет развития гор под руководством премьера.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, инфраструктура, министерство инфраструктуры и регионального развития