https://sputnik-georgia.ru/20220419/v-vysokogornykh-regionakh-gruzii-zaplanirovany-novye-selkhozproekty-266103690.html
В высокогорных регионах Грузии запланированы новые сельхозпроекты
В высокогорных регионах Грузии запланированы новые сельхозпроекты
В прошлом году Фонд развития высокогорных поселений выделил три миллиона лари на реализацию проектов по развитию сельского хозяйства 19.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-19T23:04+0400
2022-04-19T23:04+0400
2022-04-19T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В 2022 году правительство выделит 5 миллионов лари на реализацию сельскохозяйственных проектов в высокогорье, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия после заседания Национального совета развития гор.Всего на инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты, направленные на развитие высокогорных поселений Грузии в текущем году потратят 20 миллионов лари.Государственная программа агрострахования, помогающая фермерам защитить свой урожай от климатических рисков реализуется с 2014 года. Программа охватывает такие страховые риски как град, наводнение, ураган, а также осенние заморозки (в случае цитрусов).Для стимулирования сельскохозяйственного производства с марта 2015 года в стране начала действовать программа "Посади будущее". Она является частью государственной программы "Льготный агрокредит". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.На развитие высокогорных районов Грузии выделят до миллиарда лари за три года >>В прошлом году из Фонда развития высокогорных поселений выделили три миллиона лари (983 тысячи долларов) на реализацию проектов по развитию сельского хозяйства. В частности, были профинансированы перерабатывающие предприятия, сельскохозяйственные кооперативы, также средства направили на разведение новых садов.Фонд был создан в Грузии в 2015 году, когда парламент страны принял закон "О развитии высокогорных регионов", предполагающий ряд социальных льгот для жителей высокогорных регионов страны. Помимо Фонда тогда же был создан Национальный совет развития гор под руководством премьера.
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грузия, новости, экономика, общество, сельское хозяйство грузии
В высокогорных регионах Грузии запланированы новые сельхозпроекты
23:04 19.04.2022 (обновлено: 23:44 19.04.2022)
В прошлом году Фонд развития высокогорных поселений выделил три миллиона лари на реализацию проектов по развитию сельского хозяйства
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В 2022 году правительство выделит 5 миллионов лари на реализацию сельскохозяйственных проектов в высокогорье, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия после заседания Национального совета развития гор.
Всего на инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты, направленные на развитие высокогорных поселений Грузии в текущем году потратят 20 миллионов лари.
"Примерно 5 миллионов лари выделят на реализацию таких сельскохозяйственных проектов, таких как "Агрострахование", "Посади будущее" и программу перерабатывающих и складских предприятий", – заявил министр.
Государственная программа агрострахования, помогающая фермерам защитить свой урожай от климатических рисков реализуется с 2014 года. Программа охватывает такие страховые риски как град, наводнение, ураган, а также осенние заморозки (в случае цитрусов).
Для стимулирования сельскохозяйственного производства с марта 2015 года в стране начала действовать программа "Посади будущее". Она является частью государственной программы "Льготный агрокредит". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.
В прошлом году из Фонда развития высокогорных поселений выделили три миллиона лари (983 тысячи долларов) на реализацию проектов по развитию сельского хозяйства. В частности, были профинансированы перерабатывающие предприятия, сельскохозяйственные кооперативы, также средства направили на разведение новых садов.
Фонд был создан в Грузии в 2015 году, когда парламент страны принял закон "О развитии высокогорных регионов", предполагающий ряд социальных льгот для жителей высокогорных регионов страны. Помимо Фонда тогда же был создан Национальный совет развития гор под руководством премьера.