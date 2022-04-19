https://sputnik-georgia.ru/20220419/v-vysokogornykh-regionakh-gruzii-zaplanirovany-novye-selkhozproekty-266103690.html

В высокогорных регионах Грузии запланированы новые сельхозпроекты

В высокогорных регионах Грузии запланированы новые сельхозпроекты

В прошлом году Фонд развития высокогорных поселений выделил три миллиона лари на реализацию проектов по развитию сельского хозяйства 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T23:04+0400

2022-04-19T23:04+0400

2022-04-19T23:44+0400

грузия

новости

экономика

общество

сельское хозяйство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0d/252571643_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_415c0ec8115491a088f583f30eceacbe.jpg

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В 2022 году правительство выделит 5 миллионов лари на реализацию сельскохозяйственных проектов в высокогорье, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия после заседания Национального совета развития гор.Всего на инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты, направленные на развитие высокогорных поселений Грузии в текущем году потратят 20 миллионов лари.Государственная программа агрострахования, помогающая фермерам защитить свой урожай от климатических рисков реализуется с 2014 года. Программа охватывает такие страховые риски как град, наводнение, ураган, а также осенние заморозки (в случае цитрусов).Для стимулирования сельскохозяйственного производства с марта 2015 года в стране начала действовать программа "Посади будущее". Она является частью государственной программы "Льготный агрокредит". Программа предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.На развитие высокогорных районов Грузии выделят до миллиарда лари за три года >>В прошлом году из Фонда развития высокогорных поселений выделили три миллиона лари (983 тысячи долларов) на реализацию проектов по развитию сельского хозяйства. В частности, были профинансированы перерабатывающие предприятия, сельскохозяйственные кооперативы, также средства направили на разведение новых садов.Фонд был создан в Грузии в 2015 году, когда парламент страны принял закон "О развитии высокогорных регионов", предполагающий ряд социальных льгот для жителей высокогорных регионов страны. Помимо Фонда тогда же был создан Национальный совет развития гор под руководством премьера.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, общество, сельское хозяйство грузии