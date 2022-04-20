https://sputnik-georgia.ru/20220420/chto-nelzya-delat-v-chistyy-chetverg-2022-gadaniya-obryady-i-primety-266134884.html

Что нельзя делать в Чистый четверг 2022: гадания, обряды и приметы

Что нельзя делать в Чистый четверг 2022: гадания, обряды и приметы

Чистый четверг Страстной недели перед Пасхой в 2022 году выпадает на 21 апреля – верующие ждут его наступления с нетерпением, чтобы очистить себя от грехов, а жилье - от негатива

2022-04-20T23:57+0400

2022-04-20T23:57+0400

2022-04-20T23:57+0400

справки

пасха 2022

чистый четверг

традиции

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Чистому четвергу посвящено множество обрядов, ритуалов и примет, связанных со здоровьем и с семейным благополучием. В этот день продолжают гадать на будущее, хотя церковь против любых гаданий в любое время.Какие гадания и обряды проводят в Чистый четверг, а также какие приметы связаны с этим днем, читайте в материале Sputnik Грузия.Обряды Чистого четвергаВ старину в Чистый четверг обряды и ритуалы проводили с рассвета и до полуночи.В Чистый четверг обязательно запасались четверговой солью. Ею лечили больных, делали обереги для семьи, дома, огорода и скота. Как и когда делать четверговую соль читайте здесь. С церковной свечой проводили обряд для защиты дома. Ею выжигали кресты на верхней перекладине дверного проема, на оконных рамах и окуривали все комнаты.Чистый четверг – день генеральной уборки дома. По приметам в пятницу и субботу перед Пасхой делать уборку нельзя, иначе "грязь и пыль могут попасть в глаза Иисусу".Есть старинный обряд, привлекающий в дом достаток – для этого бросали горсть монет в воду, которой мыли окна и двери, приговаривая: "Денежки, водитесь – не переводитесь!" После уборки заговоренную мелочь прятали, а воду выливали под дерево.Хорошая примета проводить в Чистый четверг обряд по подсчету денег – люди верили, что если в течение дня трижды пересчитать все деньги, которые есть в доме, то недостатка в них не будет в течение всего года. Кстати, деньги следует считать до восхода солнца, в полдень и на закате.Проблемы со здоровьем поможет решить следующий обряд – нужно окатить себя в полночь четверговой водой. Старинный обряд поможет женщинам устроить личную жизнь – для этого в ночь на Чистый четверг нужно зайти по пояс в реку и попросить Господа снять венец безбрачия.Что нельзя делатьВ Чистый четверг продолжается Великий пост, поэтому есть мясные и молочные продукты нельзя. По церковному уставу в этот день положено сухоядение – можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, но нельзя пить чай, компот и кисель.В Чистый четверг нельзя венчается и праздновать свадьбу. Также нельзя участвовать в различных торжествах и увеселительных мероприятиях, распивать спиртное и курить. Нельзя в последний четверг перед Пасхой ругаться, сориться, скандалить и завидовать.Нельзя отдавать в Чистый четверг что-либо из дома – это считалось плохой приметой, так как с вещью можно отдать покой и достаток. Одалживать с четверга до Пасхи также нельзя ничего.ПриметыПо народным приметам в Чистый четверг во время генеральной уборки необходимо вынести весь сор из дома, в том числе и залежалый хлам, который хранится по углам. Такая "уборка" поможет убрать из квартиры накопившийся "негатив" и создать в нем атмосферу уюта и любви.Умывание с серебра – еще одна примета Чистого четверга. Для этого обряда подходит любая серебряная посуда. Люди верили, что этот ритуал может одарить человека не только красотой, но и крепким здоровьем. Поэтому больные проводили этот обряд обязательно.По приметам купание до восхода солнца поможет привлечь к себе удачу. Только во время купания обязательно нужно прочитать заговор: "Водичка, водичка, ты лейся-лейся, лицо мое очищая, тело мое очищая и душу мою очищая, наполни меня красотой и здоровьем". А после купания облить себя холодной водой.По приметам какими будут предстоящие 12 месяцев до следующей Пасхи, можно было предположить по тому, какие получились куличи. Если куличи получались пышные и вкусные, значит год будет удачным, а если выпечка не удалась, то это явная примета, что год предстоит сложным.Также по приметам, чтобы волосы росли густые и красивые, годовалым детям в Чистый четверг впервые подрезали волосы, а девушкам – кончики кос. Подрезали шерсть и домашнему скоту – козам и овцам, олицетворявшим плодородие и богатство.Множество примет связано с погодой. Длинный солнечный день был доброй приметой – он сулил мир и благополучие семье, если все ее члены вышли специально на улицу понаблюдать за игрой солнечных лучей.Помимо семейного счастья эта примета указывала на то, что весна будет ранней и теплой. Дождливый Чистый четверг сулит позднюю и холодную весну.ГаданияОсобой популярностью в Чистый четверг пользовались гадания на любовь, на суженого и в целом на будущее.Девушке, для привлечения к себе любви и внимания молодых людей, нужно было провести ритуал гадания с зеркалом. Зеркальце для гадания нужно было купить в Чистый четверг и, встав между двумя деревьями, посмотреть в него и произнести следующие слова: "Как весь мир глядится в зеркало, на свое отражение любуется, так бы на меня парни любовались, со мной целовались и миловались".Гадание на будущее проводили с помощью свечи, принесенной с вечерней службы. С зажженной свечей поднимались на чердак – одно из мест обитания домового – и ждали появления домашнего духа. Появление мохнатого домового сулило семье богатство, а лысого – прозябать хозяевам в нищете.За пять минут до полуночи проводили гадание на любовь со свечкой. Во время гадания окна нужно плотно закрыть и смотреть на пламя. Гадание предсказывало страстные приключения в личной жизни, если свеча горела ярким огнем, а если коптила – ожидался легкий флирт с несерьезным партнером.Ровное и средней величины пламя указывало, что год пройдет без любовных приключений, еле тлеющий огонь – тоска и разочарование в личной жизни.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , пасха 2022, чистый четверг, традиции