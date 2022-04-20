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Геологи говорят о необходимости переселения двух десятков семей на западе Грузии
Геологи говорят о необходимости переселения двух десятков семей на западе Грузии
Жители сел Итхвиси и Шукрути в шахтерском районе Чиатура уже давно говорят о непригодности своих домов для жизни 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T23:41+0400
2022-04-20T23:41+0400
2022-04-20T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. По меньшей меры 20 семей из села Итхвиси Чиатурского района на западе Грузии нуждаются в срочном переселении в связи с оползневыми процессами — заключение озвучил руководитель Департамента геологии Нацагентства окружающей среды Отар Курцикидзе.Жители сел Итхвиси и Шукрути в шахтерском районе Чиатура уже давно говорят о непригодности своих домов для жизни. Причину этого они видят в горнодобывающих работах, которые ведет компания "Грузинский марганец" (Georgian Manganese). Местные жители считают, что добыча марганцевой руды нанесла огромный ущерб их домам и жить в них теперь опасно.По словам главы департамента геологии, они разослали первоначальный отчет во все профильные ведомства. Согласно заключению, необходимо создать межведомственную комиссию для расследования причин данного процесса."Определить точные причины этого с помощью визуальной оценки невозможно. Главное было выделить степень повреждения, степень опасности, что и было целью визуальной оценки. Что же касается установления причин, то для этого необходимы специальные исследования, и этот вывод также свидетельствует о необходимости создания межведомственной специальной комиссии", - сказал Курцикидзе.Глава департамента геологии отметил, что оползневые процессы могли быть вызваны как антропогенными факторами - это горнодобывающие работы, так и природными факторами, такими как сейсмичейские толчки или осадки.На западе Грузии провалилась почва – повреждены жилые дома >>>Что касается работ, которые ведет компания "Грузинский марганец", то Национальному агентству окружающей среды не была предоставлена информация о том, какие именно работы ведутся компанией сегодня. Поэтому точно определить причины происходящего в селе должна будет комиссия.В марте жители села Итхвиси обратились к местным властям и СМИ. По их словам, в последние три-четыре недели ситуация резко ухудшилась. Возникли перебои с подачей электроэнергии и с водоснобжением, а на домах и дорогах появляются огромные трещины.
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грузия, новости, происшествия, чиатура, национальное агентство окружающей среды, georgian manganese
Геологи говорят о необходимости переселения двух десятков семей на западе Грузии
Жители сел Итхвиси и Шукрути в шахтерском районе Чиатура уже давно говорят о непригодности своих домов для жизни
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. По меньшей меры 20 семей из села Итхвиси Чиатурского района на западе Грузии нуждаются в срочном переселении в связи с оползневыми процессами — заключение озвучил руководитель Департамента геологии Нацагентства окружающей среды Отар Курцикидзе.
Жители сел Итхвиси и Шукрути в шахтерском районе Чиатура уже давно говорят о непригодности своих домов для жизни. Причину этого они видят в горнодобывающих работах, которые ведет компания "Грузинский марганец" (Georgian Manganese). Местные жители считают, что добыча марганцевой руды нанесла огромный ущерб их домам и жить в них теперь опасно.
"Первоначальная визуальная оценка была проведена нашими специалистами для определения текущей ситуации, оценки оползневых деформаций и оценки степени повреждения домов. Первоначальные визуальные оценки выявили семьи, которые нужно перевезти на геологически устойчивые места. По нашим оценкам, таких семей 20", - рассказал Отар Курцикидзе.
По словам главы департамента геологии, они разослали первоначальный отчет во все профильные ведомства. Согласно заключению, необходимо создать межведомственную комиссию для расследования причин данного процесса.
"Определить точные причины этого с помощью визуальной оценки невозможно. Главное было выделить степень повреждения, степень опасности, что и было целью визуальной оценки. Что же касается установления причин, то для этого необходимы специальные исследования, и этот вывод также свидетельствует о необходимости создания межведомственной специальной комиссии", - сказал Курцикидзе.
Глава департамента геологии отметил, что оползневые процессы могли быть вызваны как антропогенными факторами - это горнодобывающие работы, так и природными факторами, такими как сейсмичейские толчки или осадки.
Что касается работ, которые ведет компания "Грузинский марганец", то Национальному агентству окружающей среды не была предоставлена информация о том, какие именно работы ведутся компанией сегодня. Поэтому точно определить причины происходящего в селе должна будет комиссия.
В марте жители села Итхвиси обратились к местным властям и СМИ. По их словам, в последние три-четыре недели ситуация резко ухудшилась. Возникли перебои с подачей электроэнергии и с водоснобжением, а на домах и дорогах появляются огромные трещины.