https://sputnik-georgia.ru/20220420/geologi-govoryat-o-neobkhodimosti-pereseleniya-dvukh-desyatkov-semey-na-zapade-gruzii-266135741.html

Геологи говорят о необходимости переселения двух десятков семей на западе Грузии

Геологи говорят о необходимости переселения двух десятков семей на западе Грузии

Жители сел Итхвиси и Шукрути в шахтерском районе Чиатура уже давно говорят о непригодности своих домов для жизни 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T23:41+0400

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2022-04-20T23:41+0400

грузия

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чиатура

национальное агентство окружающей среды

georgian manganese

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. По меньшей меры 20 семей из села Итхвиси Чиатурского района на западе Грузии нуждаются в срочном переселении в связи с оползневыми процессами — заключение озвучил руководитель Департамента геологии Нацагентства окружающей среды Отар Курцикидзе.Жители сел Итхвиси и Шукрути в шахтерском районе Чиатура уже давно говорят о непригодности своих домов для жизни. Причину этого они видят в горнодобывающих работах, которые ведет компания "Грузинский марганец" (Georgian Manganese). Местные жители считают, что добыча марганцевой руды нанесла огромный ущерб их домам и жить в них теперь опасно.По словам главы департамента геологии, они разослали первоначальный отчет во все профильные ведомства. Согласно заключению, необходимо создать межведомственную комиссию для расследования причин данного процесса."Определить точные причины этого с помощью визуальной оценки невозможно. Главное было выделить степень повреждения, степень опасности, что и было целью визуальной оценки. Что же касается установления причин, то для этого необходимы специальные исследования, и этот вывод также свидетельствует о необходимости создания межведомственной специальной комиссии", - сказал Курцикидзе.Глава департамента геологии отметил, что оползневые процессы могли быть вызваны как антропогенными факторами - это горнодобывающие работы, так и природными факторами, такими как сейсмичейские толчки или осадки.На западе Грузии провалилась почва – повреждены жилые дома >>>Что касается работ, которые ведет компания "Грузинский марганец", то Национальному агентству окружающей среды не была предоставлена информация о том, какие именно работы ведутся компанией сегодня. Поэтому точно определить причины происходящего в селе должна будет комиссия.В марте жители села Итхвиси обратились к местным властям и СМИ. По их словам, в последние три-четыре недели ситуация резко ухудшилась. Возникли перебои с подачей электроэнергии и с водоснобжением, а на домах и дорогах появляются огромные трещины.

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грузия, новости, происшествия, чиатура, национальное агентство окружающей среды, georgian manganese