https://sputnik-georgia.ru/20220420/mvf-uluchshil-prognoz-po-rostu-ekonomiki-azerbaydzhana-266106088.html

МВФ улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана

МВФ улучшил прогноз по росту экономики Азербайджана

Потребительские цены в Азербайджане в этом году вырастут на 12,3%, считают в организации 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T09:52+0400

2022-04-20T09:52+0400

2022-04-20T09:52+0400

азербайджан

новости

мвф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24/82/248239_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f87d20aeef402bbd5d05c9641077fdb5.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в этом году экономика Азербайджана вырастет на 2,8%. При этом в октябре прошлого года МВФ рост ВВП Азербайджана на 2022 год прогнозировал на уровне 2,3%.Согласно обновленным оценкам фонда, в 2023 году ВВП Азербайджана вырастет на 2,6%. Таким образом, в 2022-2023 гг. среднегодовой экономический рост в Азербайджане составит 2,7%, сообщил Sputnik Азербайджан.Рост ВВП Азербайджана на 2027 год МВФ прогнозирует на уровне 2,5%.По прогнозам фонда, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году ускорится до 12,3% с 6,7% в 2021 году, в 2023 году – замедлится до 8,7%. На 2027 год МВФ инфляцию в Азербайджане прогнозирует на уровне 4%.Профицит платежного баланса Азербайджана МВФ на 2022 год прогнозирует на уровне 37,2% ВВП (в 2021 году – 15,2% ВВП), в 2023 году – 28,5% ВВП, в 2027 году – 17% ВВП.Согласно прогнозам министерства экономики Азербайджана, рост ВВП страны в 2022 году составит 3,9%, среднегодовая инфляция – 4%.Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6%.

https://sputnik-georgia.ru/20220401/mvf-prognoziruet-stabilnost-ekonomiki-gruzii-v-blizhayshie-gody-265686362.html

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

азербайджан, новости, мвф, экономика