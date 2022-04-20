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Соблюдают ли руставские предприятия закон "Об охране атмосферного воздуха"?

Соблюдают ли руставские предприятия закон "Об охране атмосферного воздуха"?

Злободневный вопрос обсудили на заседании парламентского Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов 20.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-20T22:10+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Мониторинг предприятий в одном из крупных индустриальных центров страны, в городе Рустави (близ Тбилиси) на соблюдение норм по охране атмосферного воздуха повлиял на повышение ответственности компаний и улучшения качества воздуха, заявила замминистра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Нино Тандилашвили.Парламент Грузии в 2021 году принял закон "Об экологической ответственности", подготовленный министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Закон предусматривает создание правовых механизмов для предотвращения, смягчения или устранения ущерба окружающей среде.По словам Нино Тандилашвили, на этот раз в рамках мониторинга в Рустави были проверены четыре крупных предприятия."Мы продолжим процесс мониторинга, так как внедрение новых стандартов важно для того, чтобы увидеть конкретные результаты в плане улучшения качества воздуха в городе Рустави и повышения ответственности предприятий", – сказала Тандилашвили.Как подчеркнула замминистра, после внесения изменений в законодательство многие компании самостоятельно провели инструментальный мониторинг и обнаружили, что представленные ими и согласованные с Министерством нормы по выбросам не соответствуют друг другу, поэтому компании стали соблюдать природоохранную документацию и разрабатывать новые нормы.Кутаиси станет экологически чистым городом - планы властей >>>По словам Тандилашвили, предприятия должны завершить техническое переоборудование, в том числе установку фильтров и выхлопных систем.Параллельно с мониторингом Департамент экологического надзора по плану проводит комплексную проверку крупных предприятий и, соответственно, реагирует на каждое выявленное нарушение, отметили в ведомстве.В заседании комитета приняли участие мэр Рустави Нино Лацабидзе, глава бизнес-ассоциации, гражданские активисты, а также представители руставских предприятий и неправительственного сектора.

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