https://sputnik-georgia.ru/20220420/zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-gruzii-266129048.html
Землетрясение произошло на востоке Грузии
Землетрясение произошло на востоке Грузии
Очаг землетрясения находился на глубине 38 километров 20.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-20T18:30+0400
2022-04-20T18:30+0400
2022-04-20T18:30+0400
землетрясение
землетрясения в грузии
происшествия
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252597002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0c199e63bd4678e987739b6d603a4632.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 30 километрах от города Дедоплисцкаро на востоке Грузии, близ села Квемо Кеди, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252597002_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d01777385df1f3658690f4adac5973.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясение, землетрясения в грузии, происшествия, грузия, новости
Землетрясение произошло на востоке Грузии
Очаг землетрясения находился на глубине 38 километров
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 30 километрах от города Дедоплисцкаро на востоке Грузии, близ села Квемо Кеди, сообщает
Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 17:37 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 38 километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.