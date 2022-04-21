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"Грузинская мечта" отмечает юбилей со дня основания

"Грузинская мечта" отмечает юбилей со дня основания

Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года – ровно десять лет назад 21.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. За десять лет своего существования правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сыграла решающую роль в новейшей истории страны, говорится в заявление политсовета партии.Сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня официального основания партии. Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года.За период правления "Грузинской мечты" была пресечена системная практика нарушений прав человека, унижения человеческого достоинства, пыток и бесчеловечного обращения, рэкета бизнеса. Количество заключенных сократилось в 2,5 раза, а их смертность – в 12 раз.Также обеспечен высокий стандарт защиты свободы и плюрализма СМИ, экономической свободы и права на собственность. А суд, прокуратура и МВД не используются в качестве репрессивного механизма, отмечено в заявлении."Правительство "Грузинской мечты" – первое правительство Грузии, при котором в стране не было войны. Благодаря прагматичной внешней политике, несмотря на серьезные вызовы безопасности, "Грузинская мечта" укрепила мир и качественно повысила уровень стабильности и безопасности страны", – отмечено в заявлении."Грузинская мечта" благодарит избирателей за поддержку на выборах >>В 2012 году страна была в тяжелом положение, однако "Грузинская мечта" под руководством Бидзины Иванишвили смогла внести демократический перелом в ее развитии."Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" вернули народу свободу и демократию, что является обязательным условием для прогресса и развития страны", – отмечено в заявлении.Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой в 2011 году и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

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