https://sputnik-georgia.ru/20220421/gruziya-i-turtsiya-namereny-uprostit-tamozhennye-formalnosti-266163007.html

Грузия и Турция намерены упростить таможенные формальности

Грузия и Турция намерены упростить таможенные формальности

Эффективное управление возросшим грузооборотом принесет гораздо больше результатов для граждан двух стран и бизнес-сектора, заявил глава Службы доходов 21.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Таможенные администрации Грузии и Турции намерены сотрудничать еще активнее для упрощения таможенных процедур, заявил глава Службы доходов министерства финансов Грузии Леван Какава.Какава провел очередную рабочую встречу с заместителем министра торговли Турции Ризой Туной Турагаи на Таможенно-пропускном пункте "Сарпи" на турецкой стороне.По его словам, эффективное управление возросшим грузооборотом принесет гораздо больше результатов для граждан двух стран и бизнес-сектора.В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономические отношения двух стран и задачи, стоящие перед компаниями по международным перевозкам.Также был отмечен особый вклад таможенных администраций Грузии и Турции в направлении углубления партнерских отношений между двумя странами.Упрощены процедуры по экспорту из Грузии скоропортящихся продуктов >>В ходе визита Какава и Турагай осмотрели таможенные посты на территории обеих стран и на месте ознакомились с процедурами таможенного оформления.Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2021 года составил примерно 2,1 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии. Что касается первых трех месяцев с начала 2022 года, страны наторговали на сумму 562,4 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.

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грузия, новости, турция, экономика, таможня, грузино-турецкая граница