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На акции "Нацдвижения" должны праздновать распад партии – депутат
На акции "Нацдвижения" должны праздновать распад партии – депутат
Самая крупная оппозиционная партия Грузии анонсирует протесты с требованием досрочных выборов 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T13:44+0400
2022-04-21T13:44+0400
2022-04-21T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Распад самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" пойдут на пользу стране, заявил оппозиционный депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия."Нацдвижение" готовится к проведению масштабных акций протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов. Планы партии озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.В оппозиционной партии "Стратегия Ахмашенебели заявляют, что не собираются присоединяться к "Нацдвижению", однако говорят, что они не против самого протеста."Мы не собираемся присоединяться к "Национальному движению. Акции и протесты – это конституционные права, и вы знаете, что "Стратегия Ахмашенебели" никогда не давала отпор во время протестов или уличных акций, безусловно, если требования совпадали", – заявил Чихладзе.Между тем, в самом "Нацдвижении" утверждают, что это будет борьба для достижения не партийных, а общенациональных целей и задач."Мы планируем и акции, планируем и протест. Это не является партийной задачей и не оппозиционной задачей в целом. Это общенациональная задача, и для выполнения этой задачи мы все должны работать вместе", – заявил член "Нацдвижения" Ника Оболадзе.У партии Саакашвили нет шансов на реванш – мнение политолога>>Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании 20 апреля, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением, отметив, что необходимо "демонстрация и праздник единства" и перемены."Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.Экс-президент надеется, что "Нацдвижению" удастся собрать на акции до 200 тысяч человек.
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политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, грузия
На акции "Нацдвижения" должны праздновать распад партии – депутат
13:44 21.04.2022 (обновлено: 14:19 21.04.2022)
Самая крупная оппозиционная партия Грузии анонсирует протесты с требованием досрочных выборов
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Распад самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" пойдут на пользу стране, заявил оппозиционный депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия.
"Нацдвижение" готовится к проведению масштабных акций протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов. Планы партии озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.
"Сейчас нет торжественного положения ни в стране, ни в мире, и ни в "Национальном движении". Думаю, что если народ и "Национальное движение" что-то и должны праздновать, то это объявление о распаде "Национального движения". Это будет хорошо для всех", – заявил Хвичия.
В оппозиционной партии "Стратегия Ахмашенебели заявляют, что не собираются присоединяться к "Нацдвижению", однако говорят, что они не против самого протеста.
"Мы не собираемся присоединяться к "Национальному движению. Акции и протесты – это конституционные права, и вы знаете, что "Стратегия Ахмашенебели" никогда не давала отпор во время протестов или уличных акций, безусловно, если требования совпадали", – заявил Чихладзе.
Между тем, в самом "Нацдвижении" утверждают, что это будет борьба для достижения не партийных, а общенациональных целей и задач.
"Мы планируем и акции, планируем и протест. Это не является партийной задачей и не оппозиционной задачей в целом. Это общенациональная задача, и для выполнения этой задачи мы все должны работать вместе", – заявил член "Нацдвижения" Ника Оболадзе.
Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании 20 апреля, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением, отметив, что необходимо "демонстрация и праздник единства" и перемены.
"Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.
Экс-президент надеется, что "Нацдвижению" удастся собрать на акции до 200 тысяч человек.