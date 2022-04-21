https://sputnik-georgia.ru/20220421/na-aktsii-natsdvizheniya-dolzhny-prazdnovat-raspad-partii---deputat-266148494.html

На акции "Нацдвижения" должны праздновать распад партии – депутат

На акции "Нацдвижения" должны праздновать распад партии – депутат

Самая крупная оппозиционная партия Грузии анонсирует протесты с требованием досрочных выборов 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T13:44+0400

2022-04-21T13:44+0400

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политика

новости

михаил саакашвили

леван хабеишвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Распад самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" пойдут на пользу стране, заявил оппозиционный депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия."Нацдвижение" готовится к проведению масштабных акций протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов. Планы партии озвучил депутат от "Нацдвижения" Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является основателем этой партии.В оппозиционной партии "Стратегия Ахмашенебели заявляют, что не собираются присоединяться к "Нацдвижению", однако говорят, что они не против самого протеста."Мы не собираемся присоединяться к "Национальному движению. Акции и протесты – это конституционные права, и вы знаете, что "Стратегия Ахмашенебели" никогда не давала отпор во время протестов или уличных акций, безусловно, если требования совпадали", – заявил Чихладзе.Между тем, в самом "Нацдвижении" утверждают, что это будет борьба для достижения не партийных, а общенациональных целей и задач."Мы планируем и акции, планируем и протест. Это не является партийной задачей и не оппозиционной задачей в целом. Это общенациональная задача, и для выполнения этой задачи мы все должны работать вместе", – заявил член "Нацдвижения" Ника Оболадзе.У партии Саакашвили нет шансов на реванш – мнение политолога>>Ожидалось, что более детально о планах "Нацдвижения" расскажет сам Саакашвили на судебном заседании 20 апреля, но это не произошло. Экс-президент ограничился лишь общим заявлением, отметив, что необходимо "демонстрация и праздник единства" и перемены."Пусть никто не ждет каких-то тайных планов и конспирации – все лежит на поверхности", – сказал Саакашвили.Экс-президент надеется, что "Нацдвижению" удастся собрать на акции до 200 тысяч человек.

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политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, грузия