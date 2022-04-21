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На что Банк России будет тратить свои резервы – планы главы Центробанка
На что Банк России будет тратить свои резервы – планы главы Центробанка
С "дружественными странами" надо развивать, прежде всего, расчеты в национальных валютах, считает глава регулятора 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T17:37+0400
2022-04-21T17:37+0400
2022-04-21T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, никакой дефолт стране не грозит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит", – сказала она, выступая в Госдуме.По ее словам, золотовалютные резервы (ЗВР) России при необходимости будут задействованы для обеспечения необходимого объема импорта, сообщило РИА Новости.Она добавила при этом, что с "дружественными странами" надо развивать, прежде всего, расчеты в национальных валютах, в которых, например, производится значительный объем закупаемых в РФ субстанций для лекарств."Но по мере необходимости могут быть задействованы и золотовалютные резервы, если это потребуется", – отметила Набиуллина.Россия дефолт не объявляла – Минфин опроверг заявления СМИ США >>Западные страны ввели против России новые санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что была заморожена примерна половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, экономика, новости, центральный банк росси
На что Банк России будет тратить свои резервы – планы главы Центробанка
С "дружественными странами" надо развивать, прежде всего, расчеты в национальных валютах, считает глава регулятора
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, никакой дефолт стране не грозит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит", – сказала она, выступая в Госдуме.
По ее словам, золотовалютные резервы (ЗВР) России при необходимости будут задействованы для обеспечения необходимого объема импорта, сообщило РИА Новости
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"Действительно, золотовалютные резервы – это тот инструмент, который позволяет нам в критические моменты защищать нашу экономику от внешних угроз. И, конечно, золотовалютные резервы – это та база, которая при необходимости обеспечит и необходимый объем импорта", – ответила она на вопрос, хватит ли оставшихся ЗВР для обеспечения необходимых закупок за рубежом.
Она добавила при этом, что с "дружественными странами" надо развивать, прежде всего, расчеты в национальных валютах, в которых, например, производится значительный объем закупаемых в РФ субстанций для лекарств.
"Но по мере необходимости могут быть задействованы и золотовалютные резервы, если это потребуется", – отметила Набиуллина.
Западные страны ввели против России новые санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что была заморожена примерна половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов.