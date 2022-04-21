https://sputnik-georgia.ru/20220421/na-chto-bank-rossii-budet-tratit-svoi-rezervy--plany-glavy-tsentrobanka-266155324.html

На что Банк России будет тратить свои резервы – планы главы Центробанка

На что Банк России будет тратить свои резервы – планы главы Центробанка

С "дружественными странами" надо развивать, прежде всего, расчеты в национальных валютах, считает глава регулятора 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T17:37+0400

2022-04-21T17:37+0400

2022-04-21T17:37+0400

россия

экономика

новости

центральный банк росси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22777/17/227771785_0:0:1844:1037_1920x0_80_0_0_5af82241342e574a7fca45a1bfa9ba8f.jpg

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, никакой дефолт стране не грозит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит", – сказала она, выступая в Госдуме.По ее словам, золотовалютные резервы (ЗВР) России при необходимости будут задействованы для обеспечения необходимого объема импорта, сообщило РИА Новости.Она добавила при этом, что с "дружественными странами" надо развивать, прежде всего, расчеты в национальных валютах, в которых, например, производится значительный объем закупаемых в РФ субстанций для лекарств."Но по мере необходимости могут быть задействованы и золотовалютные резервы, если это потребуется", – отметила Набиуллина.Россия дефолт не объявляла – Минфин опроверг заявления СМИ США >>Западные страны ввели против России новые санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что была заморожена примерна половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, экономика, новости, центральный банк росси