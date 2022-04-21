Пасха 2022: почему Великий четверг называют Чистым? История и традиции
© photo: Sputnik / Alexey Danichev / Перейти в фотобанкМозаика "Тайная вечеря" в Исаакиевском соборе
© photo: Sputnik / Alexey Danichev/
Великий или Чистый четверг выпадает на последнюю неделю Великого поста и означает начало подготовки к празднику Пасхи, которую в 2022 году отпразднуют 24 апреля
В Чистый четверг, отдав дань уважения церкви, православные заботятся о подготовке своего дома к Великому празднику. Sputnik Грузия рассказывает, почему Великий четверг называют Чистым, и знакомит с историей и традициями этого дня.
Великий четверг – история
История Великого четверга, связанная с Тайной вечерей, берет начало в раннем христианстве. Иисус, согласно Священному Писанию, поведал ученикам во время последней трапезы, что одним из них будет предан, схвачен римскими властями и распят.
Иуда именно в ту ночь продал за 30 серебренников своего учителя.
Христос, чтобы показать своим ученикам, каким безграничным должно быть смирение истинного христианина, омыл им ноги в тот исторический четверг, показав тем самым необходимость уважать и любить друг друга, забывая об эгоизме.
Репродукция картины Рубенса "Тайная вечеря"
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По традиции Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II в Великий или Чистый четверг омывает ноги двенадцати священникам, как когда-то Христос апостолам.
Евангелие повествует, что обряд Святого причащения Спаситель установил именно на Тайной вечере, сам совершив впервые это Таинство и причастив своих учеников. Этот обряд признан всеми христианами. Верующие вкушают хлеб и вино, подразумевая под ними тело и кровь Иисуса Христа.
Великий четверг называют в народе Чистым, поскольку верующие по традиции стараются в этот день причаститься. А после очищения души приступают к подготовке своего дома к празднику Пасхи.
Традиции Чистого четверга
В Чистый четверг по православной традиции принято искупаться до восхода солнца, чтобы символично смыть с себя все грехи, накопившиеся за год.
Затем верующие идут в храм, где исповедуются и причащаются. По традиции зажженную свечу из церкви несут домой. Она защищает жилище от пожаров, а семью – от болезней.
Великий или Чистый четверг по традиции – день стирки и генеральной уборки дома. Хозяйственными делами заниматься в Красную пятницу и Великую субботу, следующие за четвергом, нельзя, иначе как в старину говорили "пыль и грязь могут попасть в глаза Иисусу".
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкМужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у церкви Сорока Мучеников Севастийских в Переславле-Залесском
Мужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у церкви Сорока Мучеников Севастийских в Переславле-Залесском
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Церковные служители утверждают, что в Чистый четверг важнее очистить свою душу, а потом уже тело и жилище.
О пасхальном столе также нужно позаботиться в Чистый четверг – сделать творожную пасху, выпечь куличи и покрасить яйца. В Грузии по традиции красят яйца в Великую пятницу вечером до захода солнца.
Чистый четверг в старину был днем пивоварения – пиво варили на целую неделю вперед.
Грузинская традиция
В ночь на Великий четверг в Грузии по традиции отмечают "Чиакоконоба" – древний языческий праздник, похожий на славянскую ночь Ивана Купала.
© AFP 2022 / VANO SHLAMOVМаленький житель Грузии принимает участие в празднике "Чиакоконоба", прыгая через горящую покрышку - архивное фото
Маленький житель Грузии принимает участие в празднике "Чиакоконоба", прыгая через горящую покрышку - архивное фото
© AFP 2022 / VANO SHLAMOV
По всей стране в Великую среду, как только стемнеет, люди разжигают большие костры и начинают прыгать через костер, чтобы очиститься, как они считают, от злых духов. Эта древняя традиция большую радость приносит детям.
Грузинская православная церковь против празднования "Чиакоконоба", так как считает это проявлением языческого огнепоклонства. Однако люди продолжают по традиции каждый год разжигать костры и прыгать через них.
Материал подготовлен на основе открытых источников