https://sputnik-georgia.ru/20220421/paskha-2022-pochemu-velikiy-chetverg-nazyvayut-chistym-istoriya-i-traditsii-266147966.html

Пасха 2022: почему Великий четверг называют Чистым? История и традиции

Пасха 2022: почему Великий четверг называют Чистым? История и традиции

Великий или Чистый четверг выпадает на последнюю неделю Великого поста и означает начало подготовки к празднику Пасхи, которую в 2022 году отпразднуют 24... 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T16:01+0400

2022-04-21T16:01+0400

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справки

великий (чистый) четверг

религия

пасха 2022

грузинская православная церковь

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В Чистый четверг, отдав дань уважения церкви, православные заботятся о подготовке своего дома к Великому празднику. Sputnik Грузия рассказывает, почему Великий четверг называют Чистым, и знакомит с историей и традициями этого дня.Великий четверг – историяИстория Великого четверга, связанная с Тайной вечерей, берет начало в раннем христианстве. Иисус, согласно Священному Писанию, поведал ученикам во время последней трапезы, что одним из них будет предан, схвачен римскими властями и распят.Иуда именно в ту ночь продал за 30 серебренников своего учителя.Христос, чтобы показать своим ученикам, каким безграничным должно быть смирение истинного христианина, омыл им ноги в тот исторический четверг, показав тем самым необходимость уважать и любить друг друга, забывая об эгоизме.По традиции Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II в Великий или Чистый четверг омывает ноги двенадцати священникам, как когда-то Христос апостолам.Евангелие повествует, что обряд Святого причащения Спаситель установил именно на Тайной вечере, сам совершив впервые это Таинство и причастив своих учеников. Этот обряд признан всеми христианами. Верующие вкушают хлеб и вино, подразумевая под ними тело и кровь Иисуса Христа.Великий четверг называют в народе Чистым, поскольку верующие по традиции стараются в этот день причаститься. А после очищения души приступают к подготовке своего дома к празднику Пасхи.Традиции Чистого четвергаВ Чистый четверг по православной традиции принято искупаться до восхода солнца, чтобы символично смыть с себя все грехи, накопившиеся за год.Затем верующие идут в храм, где исповедуются и причащаются. По традиции зажженную свечу из церкви несут домой. Она защищает жилище от пожаров, а семью – от болезней.Великий или Чистый четверг по традиции – день стирки и генеральной уборки дома. Хозяйственными делами заниматься в Красную пятницу и Великую субботу, следующие за четвергом, нельзя, иначе как в старину говорили "пыль и грязь могут попасть в глаза Иисусу".Церковные служители утверждают, что в Чистый четверг важнее очистить свою душу, а потом уже тело и жилище.О пасхальном столе также нужно позаботиться в Чистый четверг – сделать творожную пасху, выпечь куличи и покрасить яйца. В Грузии по традиции красят яйца в Великую пятницу вечером до захода солнца.Чистый четверг в старину был днем пивоварения – пиво варили на целую неделю вперед.Грузинская традицияВ ночь на Великий четверг в Грузии по традиции отмечают "Чиакоконоба" – древний языческий праздник, похожий на славянскую ночь Ивана Купала.По всей стране в Великую среду, как только стемнеет, люди разжигают большие костры и начинают прыгать через костер, чтобы очиститься, как они считают, от злых духов. Эта древняя традиция большую радость приносит детям.Как вы готовитесь к Пасхе? >>>Грузинская православная церковь против празднования "Чиакоконоба", так как считает это проявлением языческого огнепоклонства. Однако люди продолжают по традиции каждый год разжигать костры и прыгать через них.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , великий (чистый) четверг, религия , пасха 2022, грузинская православная церковь