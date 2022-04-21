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Поддержка МВФ важна для Грузии - глава Минфина

Поддержка МВФ важна для Грузии - глава Минфина

На переговорах были рассмотрены макроэкономические, фискальные параметры страны и прогнозы на среднесрочную перспективу 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T20:39+0400

2022-04-21T20:39+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Министр финансов Лаша Хуцишвили назвал запуск новой трехлетней программы помощи МВФ для Грузии, очередным выражением поддержки страны.Хуцишвили провел встречу с исполнительным директором МВФ Полом Хилберсом, главой департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Джихадом Азуром и главой миссии МВФ Джеймсом Джонсом в США в ходе ежегодных весенних встреч МВФ и Группы Всемирного банка.В ходе переговоров министр финансов подчеркнул поддержку, оказываемую Международным валютным фондом в реализации программы реформ в Грузии, сообщил Первый канал.Стороны рассмотрели макроэкономические, фискальные параметры страны и прогнозы на среднесрочную перспективу с текущего года, особенно в свете происходящих на Украине событий. Было отмечено, что задача фискальной политики страны заключается в эффективном управлении существующими трудностями, реализации важных структурных реформ, и достижении фискальной консолидации.Новая программаПервая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.В этом году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны.Согласно договоренностям, выплаты по новой программе составят 289 миллионов долларов (210 миллионов SDR). Эта сумма предполагает 100% квоту Грузии.МВФ прогнозирует стабильность экономики Грузии в ближайшие годы >>Новая трехлетняя программа поможет сохранению и укреплению макроэкономической и финансовой стабильности Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.Для начала осуществления программы ее должен рассмотреть и утвердить Совет директоров МВФ. Рассмотрение запланировано на май 2022 года.

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