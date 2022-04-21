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Цукерберг внесен в санкционный список России

Цукерберг внесен в санкционный список России

В ближайшее время РФ планирует новое объявление об очередном расширении "стоп-листа" 21.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Вице-президент Камала Харрис и соучредитель и глава совета директоров компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг включены Россией в санкционный список."В "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супругов ряда высокопоставленных чиновников", – говорится в заявлении МИД России.Помимо Харрис, среди лиц, которым закрывается въезд в РФ на бессрочной основе, фигурируют первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Пентагона Джон Кирби и другие лица, в том числе связанные со СМИ, социальными сетями и компаниями.Россия внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза >>В МИД анонсировали, что в ближайшее время РФ планирует новое объявление об очередном расширении "стоп-листа" в отношении этих двух стран.В отношении Штатов в ведомстве отметили, что дополнительные фамилии в санкционный список будут внесены "в порядке контрмер на враждебные действия властей США".

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