https://sputnik-georgia.ru/20220421/tsukerberg-vnesen-v-sanktsionnyy-spisok-rossii-266162690.html
Цукерберг внесен в санкционный список России
Цукерберг внесен в санкционный список России
В ближайшее время РФ планирует новое объявление об очередном расширении "стоп-листа" 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T21:04+0400
2022-04-21T21:04+0400
2022-04-21T21:39+0400
россия
в мире
политика
новости
мид россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23911/53/239115301_0:109:2658:1604_1920x0_80_0_0_20e5442dbc22126a0a4ebaf285dd11d8.jpg
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Вице-президент Камала Харрис и соучредитель и глава совета директоров компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг включены Россией в санкционный список."В "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супругов ряда высокопоставленных чиновников", – говорится в заявлении МИД России.Помимо Харрис, среди лиц, которым закрывается въезд в РФ на бессрочной основе, фигурируют первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Пентагона Джон Кирби и другие лица, в том числе связанные со СМИ, социальными сетями и компаниями.Россия внесла в "черный список" высшее руководство Евросоюза >>В МИД анонсировали, что в ближайшее время РФ планирует новое объявление об очередном расширении "стоп-листа" в отношении этих двух стран.В отношении Штатов в ведомстве отметили, что дополнительные фамилии в санкционный список будут внесены "в порядке контрмер на враждебные действия властей США".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23911/53/239115301_13:117:1799:1457_1920x0_80_0_0_dde6bf051f254c6143995ad7462df1e4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, политика, новости, мид россии
Цукерберг внесен в санкционный список России
21:04 21.04.2022 (обновлено: 21:39 21.04.2022)
В ближайшее время РФ планирует новое объявление об очередном расширении "стоп-листа"
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Вице-президент Камала Харрис и соучредитель и глава совета директоров компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг включены Россией в санкционный список.
"В "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супругов ряда высокопоставленных чиновников", – говорится в заявлении МИД России.
Помимо Харрис, среди лиц, которым закрывается въезд в РФ на бессрочной основе, фигурируют первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Пентагона Джон Кирби и другие лица, в том числе связанные со СМИ, социальными сетями и компаниями.
В МИД анонсировали, что в ближайшее время РФ планирует новое объявление об очередном расширении "стоп-листа" в отношении этих двух стран.
В отношении Штатов в ведомстве отметили, что дополнительные фамилии в санкционный список будут внесены "в порядке контрмер на враждебные действия властей США".