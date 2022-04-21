https://sputnik-georgia.ru/20220421/v-postpaskhalnye-dni-iz-poti-i-batumi-v-tbilisi-naznacheny-dopolnitelnye-poezda-266129360.html

В постпасхальные дни из Поти и Батуми в Тбилиси назначены дополнительные поезда

В постпасхальные дни из Поти и Батуми в Тбилиси назначены дополнительные поезда

Назначение дополнительных рейсов, по информации компании, связано с увеличением пассажиропотока 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T09:01+0400

2022-04-21T09:01+0400

2022-04-21T09:01+0400

грузинская железная дорога

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поти

батуми

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) назначила дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми и Поти 26 апреля, говорится в сообщении компании.Назначение дополнительных рейсов, по информации компании, связано с увеличением пассажиропотока.Дополнительный рейс в направлении Поти отходит в 07:15 по тбилисскому времени, в направлении Батуми – в 07:00. Поезд из Поти тронется в направлении Тбилиси в 15:05, а из Батуми – в 14:10.Предупреждение на Чиакоконоба: за сжигание покрышек грозит штраф >>>Приобрести билеты можно на сайте ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.

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грузинская железная дорога, грузия, новости, общество, поти, батуми, гжд, тбилиси