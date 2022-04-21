https://sputnik-georgia.ru/20220421/vlasti-gruzii-kupyat-okolo-800-semyam-doma-v-selakh-266152772.html
Власти Грузии купят сельские дома сотням переселенцев
Власти Грузии купят сельские дома сотням переселенцев
Уже обнародован список семей, которые вскоре получать в дар частные дома 21.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-21T15:41+0400
2022-04-21T15:41+0400
2022-04-21T16:02+0400
жилье для вынужденных переселенцев
вынужденные переселенцы
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии приобретет частные дома в селах для около 800 вынужденно перемещенных семей, сообщается в пресс-релизе Минздрава страны.Вынужденные переселенцы получат жилье в рамках проекта "Дом в селе". Для ускорения процесса заседания комиссии проходят каждый месяц.В 2022-2024 годах в рамках проекта "Дом в селе" будут расселены около 6 тысяч вынужденно перемещенных семей.Вынужденно перемещенные семьи ветеранов получили квартиры в Тбилиси >>>На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси проживают 37,8 тысячи таких семей. Государство поэтапно выдает жилье переселенцам, но им приходится годами стоять в очереди.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество
Власти Грузии купят сельские дома сотням переселенцев
15:41 21.04.2022 (обновлено: 16:02 21.04.2022)
Уже обнародован список семей, которые вскоре получать в дар частные дома
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии приобретет частные дома в селах для около 800 вынужденно перемещенных семей, сообщается в пресс-релизе Минздрава страны.
Список семей, которым купят дома, уже опубликован на сайте агентства переселенцев. В течение шести месяцев вынужденно перемещенные семьи смогут выбрать дом в любом регионе Грузии.
Вынужденные переселенцы получат жилье в рамках проекта "Дом в селе". Для ускорения процесса заседания комиссии проходят каждый месяц.
В 2022-2024 годах в рамках проекта "Дом в селе" будут расселены около 6 тысяч вынужденно перемещенных семей.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси проживают 37,8 тысячи таких семей. Государство поэтапно выдает жилье переселенцам, но им приходится годами стоять в очереди.