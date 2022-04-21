https://sputnik-georgia.ru/20220421/vlasti-gruzii-somnevayutsya-v-obektivnosti-issledovaniya-amerikanskoy-organizatsii-266159825.html

Власти Грузии сомневаются в объективности исследования американской организации

Власти Грузии сомневаются в объективности исследования американской организации

Данные исследования вызывают сомнения из-за непрозрачности методологии исследования, источников анализа и принципов закрытой выборки, заявил депутат 21.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-21T19:19+0400

2022-04-21T19:19+0400

2022-04-21T19:19+0400

грузия

политика

новости

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714104_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_d674aebe3d26c73715c10a19fea0f8d1.jpg

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Результаты исследование авторитетной американской неправительственной организации вызывают сомнения, заявил председатель парламентского комитета по права человека Михаил Сарджвеладзе.Ежегодное исследование правозащитной организации было опубликовано 20 апреля. В документе оценивается состояние демократии в странах мира. Уровень демократии в Грузии, согласно отчету, упал с 3,18 до 3,07 балла по сравнению с 2021 годов. Грузия остается в категории "переходной власти или гибридного режима".По словам депутата, градация рейтинга стран в отчете является спорной и выглядит неубедительно.В качестве примера Сарджвеладзе приводит, что по оценке организации, в Уругвае более свободная демократия, чем в Бельгии, в Швейцарии, в Австрии и в Германии, а Тувалу опережает Италию, Чехию, Словакию, Испанию, США и Францию.В ежегодном отчете организации, показатель Грузии упал в трех категориях, а в остальных – остался без изменений.Так, балл национального демократического управления снизился с 2,50 до 2,25, что связано со срывом соглашения Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года и обострением политического кризиса.Соглашение было оформлено с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов. Однако, 28 июля 2021 года "Грузинская мечта" неожиданно объявила о выходе из политического соглашения.Причиной своего решения правящая партия назвала то, что "Единое национальное движение", как самая крупная оппозиционная партия, отказалось подписывать его. Однако 2 сентября, ровно за месяц до местных выборов, представители "Нацдвижения" все же присоединись к документу.Согласно исследованию организации, баллы гражданского общества также снизились с 4,25 до 4,00, что было обусловлено созданием такой среды для агрессивных ультраправых групп, которая привела к нападению на представителей "Тбилиси Прайда" и работников СМИ в июле 2021 года.В тот день 5 июля противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов, жестоко расправляясь с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. За расправу над работниками СМИ задержали 27 человек.Согласно отчету, также баллы судебной власти и ее независимости ухудшились с 2,75 до 2,50. Авторы отчета объясняют это "бесконечным и усугубляющимся кризисом в судебной системе", и безуспешностью правительства в проведении реформ.Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.Работа над судебной реформой в Грузии продолжается >>Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, грузинская мечта