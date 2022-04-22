https://sputnik-georgia.ru/20220422/infektsionist-situatsiya-s-covid-v-gruzii-uluchshaetsya-266165751.html

Инфекционист: ситуация с COVID в Грузии улучшается

Инфекционист: ситуация с COVID в Грузии улучшается

В руках грузинских врачей полный пакет лучших лекарственных средств для пациентов с COVID, заявил директор больницы 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр - Sputnik. В Грузии наблюдается положительная динамика эпидемиологической ситуации как по статистике новых случаев, так и по статистике смертности, написал в социальной сети директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 200-300 случаев в сутки.Эпидемиолог отметил, что в последние две недели смертность в Грузии значительно ниже даже по сравнению со странами, которые всегда отличались низкой смертностью, такие как Гонконг, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Израиль."Это стало возможным благодаря оптимизации клинического ведения пациентов с COVID, проактивному лечению больных и широкому применению новейших препаратов, прежде всего ремедивизира, а также барицитиниба и тоцилизумаба", – пишет он.Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе >>По информации Церцвадзе, в руках грузинских врачей полный пакет лучших лекарственных средств, необходимых для проактивного ведения как стационарных, так и домашних пациентов с COVID."Специальное обучение прошли врачи более 100 ковид-клиник и до 200 онлайн-клиник, что является обязательным условием для эффективного использования данного пакета. Таким образом, в стране созданы все условия для того, чтобы как можно меньше больных COVID госпитализировали, как можно меньше помещали в реанимацию, а число летальных исходов сводило к минимуму", – подчеркивает Церцвадзе.На данный момент в Грузии 2 105 активных случаев коронавирусной инфекции. С момента фиксирования в стране первого случая COVID скончалось 16 794 человека.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19