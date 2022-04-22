https://sputnik-georgia.ru/20220422/konstitutsionnyy-sud-gruzii-smyagchil-nakazanie-za-potreblenie-gashisha-266180981.html

В Грузии за гашиш в малых дозах не будут сажать в тюрьму

В Грузии за гашиш в малых дозах не будут сажать в тюрьму

В Грузии уже несколько лет легализовано курение марихуаны 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T21:12+0400

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декриминализация марихуаны в грузии

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Решением Конституционного суда Грузии неоднократное приобретение и хранение 0,1315 грамма смолы конопли для личного пользования больше не будет наказываться тюремным заключением.На этот раз Конституционный суд признал неконституционным нормативное содержание третьей части 260 статьи Уголовного кодекса Грузии, которое позволяет наказывать лишением свободы за неоднократное приобретение и хранение конопляной смолы (не более 0,1315 грамма) для личного употребления.Суд счел, что это противоречит второму пункту девятой статьи Конституции Грузии, которая запрещает применение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.Решение Конституционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру.Комитету парламента Грузии не понравился законопроект по декриминализации марихуаны >>Согласно УК Грузии неоднократное незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Свой конституционный иск автор обосновал прежним решением Конституционного суда. А именно, в 2015 году суд признал неконституционным лишение свободы за приобретение и хранение для личного пользования до 70 грамм сухой марихуаны. В иске было отмечено, что 0,1315 грамма конопляной смолы - это примерно то количество, которое необходимо для наркотического опьянения один раз, тогда как 70 грамм марихуаны хватит примерно на 230 раз. Таким образом приобретение и хранение 0,1315 грамма конопляной конопли намного менее опасное действие, и, соответственно, лишение свободы - непропорциональное наказание. Ранее в 2018 году Конституционный суд Грузии упразднил единственное оставшееся до последнего времени наказание за употребление марихуаны – административный штраф, таким образом полностью легализовав курение "травки" в Грузии.Однако ее хранение и продажа марихуаны являются нарушением закона. Преступлением также считается и выращивание конопли.Что касается курения марихуаны, это позволено лишь дома. За курение в местах общественного скопления людей, в присутствии детей, в общественном транспорте, школах, образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориях грозит штраф от 800 до 2 000 лари.

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