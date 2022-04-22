https://sputnik-georgia.ru/20220422/pochemu-peregovory-rossii-i-ukrainy-zastoporilis--lavrov-o-problemakh--266179789.html

Почему переговоры России и Украины застопорились – Лавров о проблемах

Почему переговоры России и Украины застопорились – Лавров о проблемах

Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, которые представила пять дней назад, подчеркнул Сергей Лавров 22.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Переговоры Москвы и Киева застопорились, Россия не получила ответа от Украины на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Четвертая очная встреча прошла в Стамбуле 29 марта. По их итогам Владимир Мединский отметил, что они прошли конструктивно, российская сторона получила ряд предложений от украинской. Однако спустя чуть более недели глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отошел от основных стамбульских положений, и обвинил украинские власти в подконтрольности Западу и США.Он напомнил, что когда спросили у президента Зеленского, как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что мы ничего не получали."Насколько он владеет ситуацией – не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием "переговоры", – отметил Лавров.При этом министр, комментируя заявление Зеленского о прекращении переговоров с Россией в случае уничтожения украинских сил на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины."Украинцы в ходе первых контактов в переговорном формате выступали за то, чтобы эти гарантии были предоставлены целой группой зарубежных стран. На бумаге они эти страны не перечисляли, но упоминали постоянных членов СБ ООН, упоминали и Турцию, и Германию", – заявил глава МИД России.Лавров рассказал, от чего зависит исход переговоров РФ с Украиной >> По его словам, главное, что будет являть собой существо этих гарантий и чтобы эти гарантии, будучи приемлемыми для Украины, не создавали угроз для кого-нибудь еще.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, новости, в мире, политика, сергей лавров, мид россии, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022