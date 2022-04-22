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Попытка упростить себе жизнь: Песков о решении Британии по Газпромбанку
Попытка упростить себе жизнь: Песков о решении Британии по Газпромбанку
Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля 22.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Решение Великобритании выдать лицензию, позволяющую Газпромбанку получать платежи за поставка газа в ЕС, носит прагматичный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Правительство Великобритании разрешило британским компаниям проводить оплату российского газа через "Газпромбанк" до 31 мая.На уточняющий вопрос о том, является ли выдача лицензии попыткой Британии упростить себе жизнь, Песков ответил: "В том числе".Отвечая на вопрос о том, означает ли выдача лицензии "отсрочку" Европе для перехода на новую схему оплаты российского газа, Песков подчеркнул, что в указе президента Владимира Путина точно зафиксированы сроки поставки, которые идут в апреле. "Все будет осуществляться в соответствии с указом президента РФ", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Путин: заявления об отказе от российского газа дестабилизируют рынок >>Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
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Попытка упростить себе жизнь: Песков о решении Британии по Газпромбанку
18:59 22.04.2022 (обновлено: 19:28 22.04.2022)
Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Решение Великобритании выдать лицензию, позволяющую Газпромбанку получать платежи за поставка газа в ЕС, носит прагматичный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство Великобритании разрешило британским компаниям проводить оплату российского газа через "Газпромбанк" до 31 мая.
"Смотрите, оно же все носит исключительно прагматический характер. Вы знаете, что все эти санкции мы не считаем законными, мы считаем их незаконными. И, собственно, мы продолжаем так к ним относиться. И всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно", – сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос о том, является ли выдача лицензии попыткой Британии упростить себе жизнь, Песков ответил: "В том числе".
Отвечая на вопрос о том, означает ли выдача лицензии "отсрочку" Европе для перехода на новую схему оплаты российского газа, Песков подчеркнул, что в указе президента Владимира Путина точно зафиксированы сроки поставки, которые идут в апреле. "Все будет осуществляться в соответствии с указом президента РФ", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".