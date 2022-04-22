https://sputnik-georgia.ru/20220422/popytka-uprostit-sebe-zhizn-peskov-o-reshenii-britanii-po-gazprombanku-266179435.html

Попытка упростить себе жизнь: Песков о решении Британии по Газпромбанку

Попытка упростить себе жизнь: Песков о решении Британии по Газпромбанку

Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T18:59+0400

2022-04-22T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Решение Великобритании выдать лицензию, позволяющую Газпромбанку получать платежи за поставка газа в ЕС, носит прагматичный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Правительство Великобритании разрешило британским компаниям проводить оплату российского газа через "Газпромбанк" до 31 мая.На уточняющий вопрос о том, является ли выдача лицензии попыткой Британии упростить себе жизнь, Песков ответил: "В том числе".Отвечая на вопрос о том, означает ли выдача лицензии "отсрочку" Европе для перехода на новую схему оплаты российского газа, Песков подчеркнул, что в указе президента Владимира Путина точно зафиксированы сроки поставки, которые идут в апреле. "Все будет осуществляться в соответствии с указом президента РФ", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Путин: заявления об отказе от российского газа дестабилизируют рынок >>Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".

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