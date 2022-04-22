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Председатель "Грузинской мечты" назвал главные вызовы партии

Председатель "Грузинской мечты" назвал главные вызовы партии

Главным вызовом в развитии страны является нищета и необходимость повышения уровня благополучия населения, заявил председатель правящей партии 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T18:33+0400

2022-04-22T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе рассказал о главных вызовах, стоящих перед правящей командой.В четверг исполнилось ровно 10 лет со дня официального основания партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя оппозиционными партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".По его словам, одним из вызовов является консолидация команды.Что касается главных вызовов в развитии страны, то среди них Кобахидзе отметил борьбу с нищетой, повышение уровня благополучия населения."Для этого нужно сделать абсолютно все. Думаю, что направление правильное. Главное продолжить развитие страны с правильной тенденцией и работать правильно в течение последующих лет", – отметил он.Как отметил Кобахидзе, также одним из главных вызовов для страны остается восстановление территориальной целостности мирным путем."Грузинская мечта" отмечает юбилей со дня основания >>"Думаю, что в этом плане даже могут появиться новые возможности на фоне этих глобальных тенденций, и мы можем предпринять конкретные шаги в этом направлении", – заявил Кобахидзе.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, ираклий кобахидзе