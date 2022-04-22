https://sputnik-georgia.ru/20220422/s-saakashvili-vse-v-poryadke---zayavlenie-penitentsiarnoy-sluzhby-gruzii-266183568.html

"С Саакашвили все в порядке" – заявление Пенитенциарной службы Грузии

"С Саакашвили все в порядке" – заявление Пенитенциарной службы Грузии

Служба заявляет, что предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности и надлежащих условий для осужденного экс-президента 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T23:18+0400

2022-04-22T23:18+0400

2022-04-22T23:25+0400

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возвращение и арест саакашвили

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Распространенная в СМИ информация об ухудшении состояния здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и недостаточном медицинском обслуживании являются безосновательными и представляют собой попытку ввести общественность в заблуждение, говорится в заявлении Пенитенциарной службы.На последнем заседании суда экс-президент жаловался на плохое лечение. Саакашвили пожаловался на то, что практически не может принимать пищу, что у него постоянная слабость и другие проблемы со здоровьем.Также на распространенную информацию об угрозе жизни Саакашвили, что и в будущем будет попытка его отравления, Пенитенциарная служба заявляет, что предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности и надлежащих условий."Учитывая высокий общественный интерес, поясняем, что Саакашвили находится под интенсивным круглосуточным наблюдением со дня его помещения в пенитенциарную систему, обеспечен всеми необходимыми медицинскими услугами под непосредственным наблюдением врача", – говорится в заявлении.В Пенитенциарной службе отмечают, что в дополнение к непосредственному наблюдению медицинского персонала на месте, Саакашвили проводятся консультации различных специалистов: психиатра, дерматолога, уролога, гематолога, гастроэнтеролога, невролога и кардиолога.Саакашвили стало плохо на суде: экс-президент Грузии похудел на 12 кг >>"Назначено и проведено соответствующее лечение, что отражено в медицинской карте учреждения", отмечено в заявлении.Также попыткой ввести общественность в заблуждение в Пенитенциарной службе считают и информацию о том, что служба не предоставляет медицинские документы осужденного Саакашвили. В ведомстве пояснили, что документы неоднократно были запрошены как адвокатами заключенного, так и несколькими организациями, что подтверждается различными подготовленными ими заключениями.По информации ведомства, находящийся в заключении экс-президент отказывается от ряда обследований, в том числе магнитно-резонансной томографии головного мозга, лечения, назначенного неврологом, курса психотерапии, рекомендуемой физической активности. Саакашвили имеет возможность находиться на свежем воздухе не менее 1 часа в день, хотя этим правом воспользоваться он отказывается.Пенитенциарная служба отмечает, что за время пребывания в заключении осужденный прошел многочисленные клинико-лабораторные и инструментальные обследования, в том числе 6 марта Саакашвили прошел ПЦР-тестирование по поводу респираторных симптомов, но коронавирус у него не был выявлен.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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грузия, новости, политика, возвращение и арест саакашвили, специальная пенитенциарная служба