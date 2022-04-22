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В Аджарии появится новое туристическое место с красивой легендой о любви
В Аджарии появится новое туристическое место с красивой легендой о любви
В этом месте, согласно легенде, во время господства Османской империи тайком обвенчалась христианская пара 22.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-22T10:45+0400
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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Еще одно туристическое направление появится в ближайшее время в селе Чао в Хулойском районе высокогорной Аджарии с красивой легендой о любви, сообщает аджарское телевидение."Насколько реальна эта история, я сказать не могу. Само это место такое, что создает крест, то есть все четыре вида, так что может и поэтому так называется", – рассказал местный житель Геннадий Цецхладзе.Смотровая площадка будет обустроена в конце села. Оттуда открывается вид на разные села, поселок Хуло и ущелье Схалта.В высокогорной Аджарии появятся новые зоны для пикников &gt;&gt;&gt;Местные жители считают, что развитие туристической инфраструктуры в селе поможет привлечь дополнительные доходы, а также создать рабочие места, благодаря чему молодежь не будет покидать свои дома.На обустройство туристической инфраструктуры из мэрии Хуло выделено 166 тысяч лари (54,6 тысячи долларов).
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В Аджарии появится новое туристическое место с красивой легендой о любви

10:45 22.04.2022 (обновлено: 12:56 22.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerВысокогорная Аджария - сельские дома
Высокогорная Аджария - сельские дома - Sputnik Грузия, 1920, 22.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В этом месте, согласно легенде, во время господства Османской империи тайком обвенчалась христианская пара
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Еще одно туристическое направление появится в ближайшее время в селе Чао в Хулойском районе высокогорной Аджарии с красивой легендой о любви, сообщает аджарское телевидение.

Речь идет о местечке Котиджвари с незабываемыми видами и красотой, где, согласно легенде, во время господства Османской империи тайком обвенчалась христианская пара. Легенда гласит, что один из местных жителей по имени Коте обвенчался с любимой женщиной, и так возникло название этого места.

"Насколько реальна эта история, я сказать не могу. Само это место такое, что создает крест, то есть все четыре вида, так что может и поэтому так называется", – рассказал местный житель Геннадий Цецхладзе.
Смотровая площадка будет обустроена в конце села. Оттуда открывается вид на разные села, поселок Хуло и ущелье Схалта.
В высокогорной Аджарии появятся новые зоны для пикников >>>
Местные жители считают, что развитие туристической инфраструктуры в селе поможет привлечь дополнительные доходы, а также создать рабочие места, благодаря чему молодежь не будет покидать свои дома.
На обустройство туристической инфраструктуры из мэрии Хуло выделено 166 тысяч лари (54,6 тысячи долларов).
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