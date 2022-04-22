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Великая или Страстная суббота 2022: приметы, что нельзя делать

Великая или Страстная суббота 2022: приметы, что нельзя делать

Великая суббота – последний день перед Пасхой, в 2022-м выпадает на 23 апреля 22.04.2022, Sputnik Грузия

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В этот день православная церковь вспоминает погребение и пребывание Спасителя во гробе и Его сошествие в ад.Что нельзя делать в день сошествия Христа в ад, а также какие приметы связаны с Великой субботой перед Пасхой, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делатьВ Страстную субботу – последний день Великого поста перед Пасхой, верующие соблюдают строгий пост, поэтому мясные и молочные продукты есть нельзя.Нельзя в Великую субботу делать уборку и заниматься рукоделием. Выполнять сельскохозяйственные работы в день сошествия Христа в ад нельзя. Нельзя также рыбачить и охотиться.В Великую субботу нельзя напиваться, курить и предаваться плотским утехам. Нельзя также ругаться, завидовать, ссориться и скандалить.В Великую субботу нужно раздавать милостыню и делать другие добрые дела.Приметы Великой субботыМножество примет связано с Великой субботой. К примеру, если в Страстную субботу пасмурно, то лето будет прохладным и дождливым, а если ясно и тепло, то погода в летние месяцы будет такой же.По приметам привлечь счастье на весь год можно, если не спать в ночь с субботы на воскресенье.Чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме 2022: время, прямая трансляция >>Попросишь в Страстную субботу прощения за свои проступки хорошая примета – весь год будет сопутствовать удача.Хорошая примета, если в Великую субботу солнце в туманной дымке – она предвещает богатый урожай хлеба.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников