https://sputnik-georgia.ru/20220423/gruzinskiy-pavilon-otkrylsya-na-venetsianskoy-biennale-2022-266191325.html

Грузинский павильон открылся на Венецианской биеннале 2022

Грузинский павильон открылся на Венецианской биеннале 2022

В павильоне Грузии представлена масштабную видеоинсталляция "Мне жаль сад" 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T14:00+0400

2022-04-23T14:00+0400

2022-04-23T14:00+0400

венецианская биеннале

грузия

тея цулукиани

культура

новости

венеция

тбилиси

мировая культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/17/266190823_0:175:1680:1120_1920x0_80_0_0_be9d0572214a5c21b9f660e32a0b541d.jpg

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Национальный павильон Грузии открылся на 59-й Венецианской международной выставке современного искусства - биеннале пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года.В павильоне Грузии представлен проект "Мне жаль сад", созданный организацией "Между состояниями". Эта работа художников Мариам Натрошвили и Дету Джинчарадзе, живущих и работающих в Тбилиси.Это мультимедийный проект, рассказывающий историю предчувствия Конца и уводящий зрителя в магический реализм эпохи Антропоцена через масштабную видеоинсталляцию и VR (виртуальной реальности). Главным героем является сад вымерших растений, исчезнувших в результате вмешательства человека. Сад призраков - экологический кризис - представлен как один из признаков Конца.В Венеции грузинский проект представлен на острове Джудекка. На официальной церемонии открытия присутствовала министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. Глава Минкульта отметила, что художники-представители Грузии создали для Венецианской биеннале абсолютно уникальный проект."Мы посетили павильоны, представленные многими другими странами, и не будем предвзятыми, если скажем, что грузинский - это один из выдающихся павильонов на всей биеннале. Безусловно, этот продукт, вызывающий восторг и интерес у многих посетителей, уникален тем, что в нем используются новые технологии. Технология VR по-прежнему является новым словом в искусстве, и даже ведутся дискуссии о том, является ли она будущим искусства. Именно поэтому грузинский павильон и грузины в авангарде", - сказала Цулукиани. В этом году при Национальном павильоне Грузии впервые работает семимесячная арт-резиденция для грузинской молодежи. Минкультуры ранее объявляло конкурс по отбору молодых артистов, в ходе которого были определены 5 участников: Мариам Чиргадзе, Нана Гоголашвили, Екатерина Карселишвили, Элизабет Алпаидзе и Мариам Шергелашвили.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).

венеция

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

венецианская биеннале, грузия, тея цулукиани, культура, новости, венеция, тбилиси, мировая культура