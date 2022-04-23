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https://sputnik-georgia.ru/20220423/gruzinskiy-pavilon-otkrylsya-na-venetsianskoy-biennale-2022-266191325.html
Грузинский павильон открылся на Венецианской биеннале 2022
Грузинский павильон открылся на Венецианской биеннале 2022
В павильоне Грузии представлена масштабную видеоинсталляция "Мне жаль сад" 23.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Национальный павильон Грузии открылся на 59-й Венецианской международной выставке современного искусства - биеннале пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года.В павильоне Грузии представлен проект "Мне жаль сад", созданный организацией "Между состояниями". Эта работа художников Мариам Натрошвили и Дету Джинчарадзе, живущих и работающих в Тбилиси.Это мультимедийный проект, рассказывающий историю предчувствия Конца и уводящий зрителя в магический реализм эпохи Антропоцена через масштабную видеоинсталляцию и VR (виртуальной реальности). Главным героем является сад вымерших растений, исчезнувших в результате вмешательства человека. Сад призраков - экологический кризис - представлен как один из признаков Конца.В Венеции грузинский проект представлен на острове Джудекка. На официальной церемонии открытия присутствовала министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. Глава Минкульта отметила, что художники-представители Грузии создали для Венецианской биеннале абсолютно уникальный проект."Мы посетили павильоны, представленные многими другими странами, и не будем предвзятыми, если скажем, что грузинский - это один из выдающихся павильонов на всей биеннале. Безусловно, этот продукт, вызывающий восторг и интерес у многих посетителей, уникален тем, что в нем используются новые технологии. Технология VR по-прежнему является новым словом в искусстве, и даже ведутся дискуссии о том, является ли она будущим искусства. Именно поэтому грузинский павильон и грузины в авангарде", - сказала Цулукиани. В этом году при Национальном павильоне Грузии впервые работает семимесячная арт-резиденция для грузинской молодежи. Минкультуры ранее объявляло конкурс по отбору молодых артистов, в ходе которого были определены 5 участников: Мариам Чиргадзе, Нана Гоголашвили, Екатерина Карселишвили, Элизабет Алпаидзе и Мариам Шергелашвили.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).
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венецианская биеннале, грузия, тея цулукиани, культура, новости, венеция, тбилиси, мировая культура

Грузинский павильон открылся на Венецианской биеннале 2022

14:00 23.04.2022
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузия на 59-я Венецианской биеннале
Грузия на 59-я Венецианской биеннале - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2022
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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В павильоне Грузии представлена масштабную видеоинсталляция "Мне жаль сад"
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Национальный павильон Грузии открылся на 59-й Венецианской международной выставке современного искусства - биеннале пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года.
В павильоне Грузии представлен проект "Мне жаль сад", созданный организацией "Между состояниями". Эта работа художников Мариам Натрошвили и Дету Джинчарадзе, живущих и работающих в Тбилиси.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузинский павильон на Венецианской биеннале 2022
Грузинский павильон на Венецианской биеннале 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2022
Грузинский павильон на Венецианской биеннале 2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Это мультимедийный проект, рассказывающий историю предчувствия Конца и уводящий зрителя в магический реализм эпохи Антропоцена через масштабную видеоинсталляцию и VR (виртуальной реальности).
Главным героем является сад вымерших растений, исчезнувших в результате вмешательства человека. Сад призраков - экологический кризис - представлен как один из признаков Конца.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaОткрытие павильона Грузии на Венецианской биеннале 2022
Открытие павильона Грузии на Венецианской биеннале 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2022
Открытие павильона Грузии на Венецианской биеннале 2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В Венеции грузинский проект представлен на острове Джудекка. На официальной церемонии открытия присутствовала министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. Глава Минкульта отметила, что художники-представители Грузии создали для Венецианской биеннале абсолютно уникальный проект.
"Мы посетили павильоны, представленные многими другими странами, и не будем предвзятыми, если скажем, что грузинский - это один из выдающихся павильонов на всей биеннале. Безусловно, этот продукт, вызывающий восторг и интерес у многих посетителей, уникален тем, что в нем используются новые технологии. Технология VR по-прежнему является новым словом в искусстве, и даже ведутся дискуссии о том, является ли она будущим искусства. Именно поэтому грузинский павильон и грузины в авангарде", - сказала Цулукиани.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистр культуры на открытии павильона Грузии на Венецианской биеннале 2022
Министр культуры на открытии павильона Грузии на Венецианской биеннале 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2022
Министр культуры на открытии павильона Грузии на Венецианской биеннале 2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В этом году при Национальном павильоне Грузии впервые работает семимесячная арт-резиденция для грузинской молодежи. Минкультуры ранее объявляло конкурс по отбору молодых артистов, в ходе которого были определены 5 участников: Мариам Чиргадзе, Нана Гоголашвили, Екатерина Карселишвили, Элизабет Алпаидзе и Мариам Шергелашвили.
Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).
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