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Работу в рамках госпрограммы нашли около 4,6 тысячи соцнезащищенных

Работу в рамках госпрограммы нашли около 4,6 тысячи соцнезащищенных

Включиться в государственную программу могут трудоспособные лица с 18 лет 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T18:49+0400

2022-04-23T18:49+0400

2022-04-23T18:49+0400

безработица

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общество

социальная сфера в грузии

программа "содействие социально незащищенным студентам"

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Работу в рамках государственной программы по трудоустройству граждан со статусом соцнезащищенного лица нашли 4,6 тысячи человек, сообщает телекомпания ТВ Пирвели со ссылкой на Агентство по способствованию трудоустройству Минтруда Грузии.По данным Агентства, наибольшее число трудоустроенных в регионе Гурия, где работу получили уже около 1,2 тысячи соцнезащищенных. На втором месте по числу уже нашедших работу – регион Кахети, где трудоустроили 714 человек, а на третьем – Рача-Лечхуми и Квемо Сванети с 615 трудоустроенными.Наименьшее число трудоустроенных соцнезащищенных в регионе Мцхета-Мтианети (110 человек) и в Тбилиси (39 человек).Что предлагает программа?На сегодняшний день в Грузии в рамках программы предусмотрено уже 22 тысячи вакансий, до конца года их число возрастет до 50 тысяч.Программа предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.С соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Включиться в госпрограмму трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Всего на 1 апреля в Грузии было зарегистрировано 652,1 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,5% всего населения страны.С 1 июня помощь соцнезащищенным детям в Грузии повышается >>>Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Уровень безработицы в Грузии 20,6%, согласно данным Национального центра статистики страны на 2021 год.

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безработица, новости, грузия, общество, социальная сфера в грузии, программа "содействие социально незащищенным студентам"