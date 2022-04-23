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Служба доходов: товары в Грузии проходят строгий таможенный контроль
Служба доходов: товары в Грузии проходят строгий таможенный контроль
Строгому таможенному контролю подлежит реэкспорт подсанкционных товаров из Грузии в Россию и Беларусь, заявили в ведомстве 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T13:29+0400
2022-04-23T13:29+0400
2022-04-23T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Все виды товаров как военного, так и двойного назначения подлежат строгому таможенному контролю всеми структурными подразделениями Таможенного департамента Грузии, говорится в заявлении Служба доходов Минфина.Ведомство сообщает, что в связи с текущими событиями на Украине, США, а также Великобритания, Евросоюз и страны, вовлеченные в процесс введения экономических санкций, приняли решение о введении определенных ограничений на торговлю отдельными товарами с РФ и Беларусью. Строгие санкции также были введены в отношении компаний и физических лиц, работающих в России и Беларуси.Как пояснили в ведомстве, таможенному контролю подлежит и реэкспорт подсанкционных товаров, ввезенных в Грузию из России и Беларуси, а также реэкспорт подсанкционных товаров из Грузии в те же страны (лица и компании, попавшие под санкции, также контролируются при реэкспорте)."Реэкспорт подсанкционных товаров, ввозимых из стран ЕС, США, Великобритании и других стран-участниц санкций или с сертификатом происхождения этих стран в Россию и Беларусь, или, наоборот, подлежит особому контролю с целью предотвращения возможности обхода санкции с использованием Грузии", – отмечают в Службе доходов.Как Грузия контролирует грузы из России >>По информации Службы доходов, строго контролируется и экспорт ввозимых в Грузию подсанкционных товаров, чтобы российские или белорусские товары не попадали в страны-участницы санкций или наоборот.Служба доходов Минфина призывает всех, в том числе представителей неправительственных организаций, воздерживаться от распространения недостоверной информации и отмечает, что ведомство будет реагировать на каждое нарушение в соответствии с установленными законодательством нормами.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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грузия, новости, политика, торговля, служба доходов министерства финансов грузии, таможня, россия, беларусь
Служба доходов: товары в Грузии проходят строгий таможенный контроль
Строгому таможенному контролю подлежит реэкспорт подсанкционных товаров из Грузии в Россию и Беларусь, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Все виды товаров как военного, так и двойного назначения подлежат строгому таможенному контролю всеми структурными подразделениями Таможенного департамента Грузии, говорится в заявлении Служба доходов Минфина.
Ведомство сообщает, что в связи с текущими событиями на Украине, США, а также Великобритания, Евросоюз и страны, вовлеченные в процесс введения экономических санкций, приняли решение о введении определенных ограничений на торговлю отдельными товарами с РФ и Беларусью. Строгие санкции также были введены в отношении компаний и физических лиц, работающих в России и Беларуси.
"При транзите товаров через Грузию особенно ужесточен таможенный контроль за перемещением товаров военного и двойного назначения (а также другой подсанкционной продукции). При транзите грузов внимание также уделяется лицам и компаниям, находящимся под санкциями", – говорится в заявлении.
Как пояснили в ведомстве, таможенному контролю подлежит и реэкспорт подсанкционных товаров, ввезенных в Грузию из России и Беларуси, а также реэкспорт подсанкционных товаров из Грузии в те же страны (лица и компании, попавшие под санкции, также контролируются при реэкспорте).
"Реэкспорт подсанкционных товаров, ввозимых из стран ЕС, США, Великобритании и других стран-участниц санкций или с сертификатом происхождения этих стран в Россию и Беларусь, или, наоборот, подлежит особому контролю с целью предотвращения возможности обхода санкции с использованием Грузии", – отмечают в Службе доходов.
По информации Службы доходов, строго контролируется и экспорт ввозимых в Грузию подсанкционных товаров, чтобы российские или белорусские товары не попадали в страны-участницы санкций или наоборот.
Служба доходов Минфина призывает всех, в том числе представителей неправительственных организаций, воздерживаться от распространения недостоверной информации и отмечает, что ведомство будет реагировать на каждое нарушение в соответствии с установленными законодательством нормами.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.