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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T12:00+0400
2022-04-23T12:00+0400
2022-04-23T12:00+0400
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 23 апр— Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в деревне Сагамо (Самцхе-Джавахети), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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землетрясения в грузии, землетрясение, происшествия, грузия, новости
В Грузии произошло землетрясение
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров
ТБИЛИСИ, 23 апр— Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в деревне Сагамо (Самцхе-Джавахети), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы
в 10:54 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.