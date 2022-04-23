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В Грузии циркулирует опасный для детей сезонный грипп
В Грузии циркулирует опасный для детей сезонный грипп
Одной из причин активизации вируса педиатры называют постпандемическую ресоциализацию 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T16:16+0400
2022-04-23T16:16+0400
2022-04-23T16:16+0400
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болезнь
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ТБИЛИСИ, 23 апр— Sputnik. Сезонный респираторный грипп, которым особенно заражаются дети до двух лет, распространяется в Грузии, передает телеканал "Рустави 2".В связи с повышенной нагрузкой на поликлиники из-за респираторных заболеваний специалисты советуют гражданам чаще мыть руки и своевременно обращаться к врачу, чтобы обезопасить себя и детей от заболевания.Отмечается, что это проявление сезонного гриппа стало особенно активным в последние два года и часто повторяется у выздоравливающих больных.Симптомы, о которых говорят родители маленьких детей, типичны для сезонного вируса и могут повторятся несколько раз в течение месяца. По их словам, вероятные точки распространения инфекции – места массового скопления людей и детские сады.Нужна ли в Грузии четвертая доза вакцины от коронавируса? >>>Одной из причин активизации вируса педиатры называют постпандемическую ресоциализацию. Специалисты считают, что в апреле в Грузии не выявляли активно грипп, но на этот раз вирус все же распространился. К примеру, на сегодня из 40 коек в столичной клинике Бочоришвили больше половины уже заняты.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, дети, болезнь
В Грузии циркулирует опасный для детей сезонный грипп
Одной из причин активизации вируса педиатры называют постпандемическую ресоциализацию
ТБИЛИСИ, 23 апр— Sputnik.
Сезонный респираторный грипп, которым особенно заражаются дети до двух лет, распространяется в Грузии, передает
телеканал "Рустави 2".
Причину для тревоги специалисты пока не видят, однако родителей призывают проявлять крайнюю осторожность. Педиатры говорят о том, что сезонный грипп, который часто встречается у несовершеннолетних, особенно поражает бронхи.
В связи с повышенной нагрузкой на поликлиники из-за респираторных заболеваний специалисты советуют гражданам чаще мыть руки и своевременно обращаться к врачу, чтобы обезопасить себя и детей от заболевания.
Отмечается, что это проявление сезонного гриппа стало особенно активным в последние два года и часто повторяется у выздоравливающих больных.
Симптомы, о которых говорят родители маленьких детей, типичны для сезонного вируса и могут повторятся несколько раз в течение месяца. По их словам, вероятные точки распространения инфекции – места массового скопления людей и детские сады.
Одной из причин активизации вируса педиатры называют постпандемическую ресоциализацию. Специалисты считают, что в апреле в Грузии не выявляли активно грипп, но на этот раз вирус все же распространился. К примеру, на сегодня из 40 коек в столичной клинике Бочоришвили больше половины уже заняты.