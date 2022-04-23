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В Грузии циркулирует опасный для детей сезонный грипп
В Грузии циркулирует опасный для детей сезонный грипп
Одной из причин активизации вируса педиатры называют постпандемическую ресоциализацию 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр— Sputnik. Сезонный респираторный грипп, которым особенно заражаются дети до двух лет, распространяется в Грузии, передает телеканал "Рустави 2".В связи с повышенной нагрузкой на поликлиники из-за респираторных заболеваний специалисты советуют гражданам чаще мыть руки и своевременно обращаться к врачу, чтобы обезопасить себя и детей от заболевания.Отмечается, что это проявление сезонного гриппа стало особенно активным в последние два года и часто повторяется у выздоравливающих больных.Симптомы, о которых говорят родители маленьких детей, типичны для сезонного вируса и могут повторятся несколько раз в течение месяца. По их словам, вероятные точки распространения инфекции – места массового скопления людей и детские сады.Нужна ли в Грузии четвертая доза вакцины от коронавируса? &gt;&gt;&gt;Одной из причин активизации вируса педиатры называют постпандемическую ресоциализацию. Специалисты считают, что в апреле в Грузии не выявляли активно грипп, но на этот раз вирус все же распространился. К примеру, на сегодня из 40 коек в столичной клинике Бочоришвили больше половины уже заняты.
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В Грузии циркулирует опасный для детей сезонный грипп

16:16 23.04.2022
© Sputnik / STRINGERДевушка в маске идет с ребенком в коляске по улице защищаясь от коронавируса
Девушка в маске идет с ребенком в коляске по улице защищаясь от коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 23.04.2022
© Sputnik / STRINGER
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Одной из причин активизации вируса педиатры называют постпандемическую ресоциализацию
ТБИЛИСИ, 23 апр— Sputnik. Сезонный респираторный грипп, которым особенно заражаются дети до двух лет, распространяется в Грузии, передает телеканал "Рустави 2".
Причину для тревоги специалисты пока не видят, однако родителей призывают проявлять крайнюю осторожность. Педиатры говорят о том, что сезонный грипп, который часто встречается у несовершеннолетних, особенно поражает бронхи.
В связи с повышенной нагрузкой на поликлиники из-за респираторных заболеваний специалисты советуют гражданам чаще мыть руки и своевременно обращаться к врачу, чтобы обезопасить себя и детей от заболевания.
Отмечается, что это проявление сезонного гриппа стало особенно активным в последние два года и часто повторяется у выздоравливающих больных.
Симптомы, о которых говорят родители маленьких детей, типичны для сезонного вируса и могут повторятся несколько раз в течение месяца. По их словам, вероятные точки распространения инфекции – места массового скопления людей и детские сады.
Нужна ли в Грузии четвертая доза вакцины от коронавируса? >>>
Одной из причин активизации вируса педиатры называют постпандемическую ресоциализацию. Специалисты считают, что в апреле в Грузии не выявляли активно грипп, но на этот раз вирус все же распространился. К примеру, на сегодня из 40 коек в столичной клинике Бочоришвили больше половины уже заняты.
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