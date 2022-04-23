https://sputnik-georgia.ru/20220423/v-gruzii-tsirkuliruet-opasnyy-dlya-detey-sezonnyy-gripp-266187167.html

В Грузии циркулирует опасный для детей сезонный грипп

В Грузии циркулирует опасный для детей сезонный грипп

Одной из причин активизации вируса педиатры называют постпандемическую ресоциализацию 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T16:16+0400

2022-04-23T16:16+0400

2022-04-23T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр— Sputnik. Сезонный респираторный грипп, которым особенно заражаются дети до двух лет, распространяется в Грузии, передает телеканал "Рустави 2".В связи с повышенной нагрузкой на поликлиники из-за респираторных заболеваний специалисты советуют гражданам чаще мыть руки и своевременно обращаться к врачу, чтобы обезопасить себя и детей от заболевания.Отмечается, что это проявление сезонного гриппа стало особенно активным в последние два года и часто повторяется у выздоравливающих больных.Симптомы, о которых говорят родители маленьких детей, типичны для сезонного вируса и могут повторятся несколько раз в течение месяца. По их словам, вероятные точки распространения инфекции – места массового скопления людей и детские сады.Нужна ли в Грузии четвертая доза вакцины от коронавируса? >>>Одной из причин активизации вируса педиатры называют постпандемическую ресоциализацию. Специалисты считают, что в апреле в Грузии не выявляли активно грипп, но на этот раз вирус все же распространился. К примеру, на сегодня из 40 коек в столичной клинике Бочоришвили больше половины уже заняты.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, дети, болезнь