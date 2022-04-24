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ДТП на востоке Грузии – есть пострадавшие, погибла молодая женщина
ДТП на востоке Грузии – есть пострадавшие, погибла молодая женщина
Легковой автомобиль занесло, в результате чего машина перевернулась, находившаяся в автомобиле молодая женщина погибла на месте 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T14:27+0400
2022-04-24T14:27+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. ДТП в Кварельском муниципалитете на востоке Грузии привело к человеческим жертвам.По информации местных СМИ, инцидент произошел недалеко от поселка Шилда.Легковой автомобиль занесло, в результате машина перевернулась. Находившаяся в автомобиле молодая женщина погибла на месте, ее муж и маленький ребенок получили серьезные травмы и были доставлены в клинику.ДТП на востоке Грузии: пострадали дети >>МВД Грузии начало расследование по части шестой статьи 276 УК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека".
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грузия, новости, происшествия, дтп
ДТП на востоке Грузии – есть пострадавшие, погибла молодая женщина
14:27 24.04.2022 (обновлено: 14:38 24.04.2022)
Легковой автомобиль занесло, в результате чего машина перевернулась, находившаяся в автомобиле молодая женщина погибла на месте
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. ДТП в Кварельском муниципалитете на востоке Грузии привело к человеческим жертвам.
По информации местных СМИ, инцидент произошел недалеко от поселка Шилда.
Легковой автомобиль занесло, в результате машина перевернулась. Находившаяся в автомобиле молодая женщина погибла на месте, ее муж и маленький ребенок получили серьезные травмы и были доставлены в клинику.
МВД Грузии начало расследование по части шестой статьи 276 УК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека".