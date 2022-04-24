https://sputnik-georgia.ru/20220424/dtp-na-vostoke-gruzii---est-pogibshie-i-postradavshiepogibla-molodaya-zhenschina-266204577.html

ДТП на востоке Грузии – есть пострадавшие, погибла молодая женщина

ДТП на востоке Грузии – есть пострадавшие, погибла молодая женщина

Легковой автомобиль занесло, в результате чего машина перевернулась, находившаяся в автомобиле молодая женщина погибла на месте 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T14:27+0400

2022-04-24T14:27+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. ДТП в Кварельском муниципалитете на востоке Грузии привело к человеческим жертвам.По информации местных СМИ, инцидент произошел недалеко от поселка Шилда.Легковой автомобиль занесло, в результате машина перевернулась. Находившаяся в автомобиле молодая женщина погибла на месте, ее муж и маленький ребенок получили серьезные травмы и были доставлены в клинику.ДТП на востоке Грузии: пострадали дети >>МВД Грузии начало расследование по части шестой статьи 276 УК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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