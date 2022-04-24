https://sputnik-georgia.ru/20220424/krovavoe-dtp-v-martvili---prokuratura-nachala-rassledovanie-266210302.html

Кровавое ДТП в Мартвили – прокуратура начала расследование

Кровавое ДТП в Мартвили – прокуратура начала расследование

За рулем одного из столкнувшихся автомобилей находился замглавы Мартвильского районного отделения полиции 24.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии начала расследование ДТП, в результате которого в Мартвильском районе в воскресенье погибла пожилая женщина.По данным ведомства, 24 апреля в селе Хумци Мартвильского района автомобиль марки "Мицубиси", за рулем которого находился замглавы Мартвильского районного отделения полиции, столкнулся с автомобилем марки "Мерседес". В результате столкновения 80-летняя пассажирка "Мерседеса" скончалась на месте, а оба водителя получили повреждения.По факту случившегося ведется расследование по статье 276 части Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть человека".ДТП на востоке Грузии – есть пострадавшие, погибла молодая женщина >>Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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