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Ле Пен признала поражение во втором туре президентских выборах во Франции
Ле Пен признала поражение во втором туре президентских выборах во Франции
Макрон лидирует во втором, решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T23:24+0400
2022-04-24T23:24+0400
2022-04-24T23:24+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции.Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором, решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов.Она пояснила, что миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам. Сама по себе такая массовая поддержка ее идей является победой, уверена Ле Пен.Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (22:00 тбс).Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" – 23,15%.Выборы президента Франции – первые данные exit poll >>Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.
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в мире, новости, франция, эммануэль макрон, политика, марин ле пен, президентские выборы
Ле Пен признала поражение во втором туре президентских выборах во Франции
Макрон лидирует во втором, решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции.
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором, решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов.
"Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду", – сказала Ле Пен, обращаясь к сторонникам.
Она пояснила, что миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам. Сама по себе такая массовая поддержка ее идей является победой, уверена Ле Пен.
Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (22:00 тбс).
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Голосование проходит в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Во второй тур прошли Макрон и Ле Пен. Согласно данным французского МВД, в первом туре действующий президент набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" – 23,15%.
Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.