https://sputnik-georgia.ru/20220424/vybory-prezidenta-frantsii---pervye-dannye-exit-poll-266209479.html

Выборы президента Франции – первые данные exit poll

Выборы президента Франции – первые данные exit poll

Явка во втором туре президентских выборов к 17:00 по местному времени составила 63,23% 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T21:09+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором и решающем туре выборов президента Франции, набирая от 55 до 58% голосов, согласно предварительным данным, которые приводит бельгийский телеканал LN24.Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набирает от 42 до 45%.Телеканал сообщает, что получил данные опроса "четырех авторитетных центров изучения общественного мнения" среди французов, проголосовавших до 17:00 по местному времени (19:00 тбс), передает РИА Новости.По данным МВД Франции, явка во втором туре президентских выборов к 17:00 по местному времени составила 63,23%.Во Франции до завершения голосования запрещается публиковать какие-либо предварительные данные голосования или результаты опросов. Однако это ограничение не распространяется на СМИ соседней Бельгии, где внимательно следят за французскими выборами.Избирательные участки открылись в воскресенье в 8:00 (10:00 тбс). Как ожидается, голосование завершится в 20:00 по местному времени (22:00 тбс), после чего начнется публикация предварительных данных во Франции.

https://sputnik-georgia.ru/20220424/vtoroy-tur-prezidentskikh-vyborov-prokhodit-vo-frantsii-266201497.html

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