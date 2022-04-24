https://sputnik-georgia.ru/20220424/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-zhiteley-strany-s-paskhoy-266203177.html

Первые лица Грузии поздравили жителей страны с Пасхой

Первые лица Грузии поздравили жителей страны с Пасхой

Грузия, большая часть населения которой православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T12:32+0400

2022-04-24T12:32+0400

2022-04-24T12:32+0400

грузия

новости

общество

шалва папуашвили

ираклий гарибашвили

пасха 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/02/251629995_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_84391b88f9318f0309c7cb77107e664a.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил население с Пасхой и пожелал, чтобы этот день стал днем мира и обновления.Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.По словам главы правительства, пасхальное послание Патриарха было глубоким и мудрым."Каждое слово нашего патриарха мудро и заставляет задуматься. Как всегда оно было очень интересным, глубоким и мудрым", – сказал премьер.Усильте молитвы для достижения мира – пасхальная эпистола Илии Второго >>Поздравил жителей Грузии с Пасхой из храма Самеба и спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, главное сегодня – это мир.Грузия, большая часть населения которой православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово.Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, пасха 2022