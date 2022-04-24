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Первые лица Грузии поздравили жителей страны с Пасхой
Первые лица Грузии поздравили жителей страны с Пасхой
Грузия, большая часть населения которой православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T12:32+0400
2022-04-24T12:32+0400
2022-04-24T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил население с Пасхой и пожелал, чтобы этот день стал днем мира и обновления.Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.По словам главы правительства, пасхальное послание Патриарха было глубоким и мудрым."Каждое слово нашего патриарха мудро и заставляет задуматься. Как всегда оно было очень интересным, глубоким и мудрым", – сказал премьер.Усильте молитвы для достижения мира – пасхальная эпистола Илии Второго >>Поздравил жителей Грузии с Пасхой из храма Самеба и спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, главное сегодня – это мир.Грузия, большая часть населения которой православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово.Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.
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грузия, новости, общество, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, пасха 2022
Первые лица Грузии поздравили жителей страны с Пасхой
Грузия, большая часть населения которой православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил население с Пасхой и пожелал, чтобы этот день стал днем мира и обновления.
Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.
"Хочу поздравить всех христиан с этим днем. Хочу пожелать стабильности нашему народу, нашей нации. Сегодняшний день связан с надеждой, обновлением и нашей верой, верой в лучшее будущее, в завтрашний день", – сказал Гарибашвили.
По словам главы правительства, пасхальное послание Патриарха было глубоким и мудрым.
"Каждое слово нашего патриарха мудро и заставляет задуматься. Как всегда оно было очень интересным, глубоким и мудрым", – сказал премьер.
Поздравил жителей Грузии с Пасхой из храма Самеба и спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, главное сегодня – это мир.
"Поздравляю всех, кто отмечает этот праздник. Поздравляю наших абхазских и осетинских братьев, которые отмечают этот день. Также поздравляю весь православный мир и особенно украинский народ со славным праздником Пасхи, желаю им мира", – сказал Папуашвили.
Грузия, большая часть населения которой православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово.
Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.