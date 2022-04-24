https://sputnik-georgia.ru/20220424/usilte-molitvy-dlya-dostizheniya-mira--paskhalnaya-epistola-ilii-vtorogo-266202318.html

Усильте молитвы для достижения мира – пасхальная эпистола Илии Второго

Усильте молитвы для достижения мира – пасхальная эпистола Илии Второго

Патриарх призвал всегда молиться и повторять простые слова: "Господи, помилуй нас" 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T11:29+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

религия

пасха 2022

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Наибольшую душевную боль сегодня вызывают непрекращающиеся в мире войны, ситуация в соседней Украине, вот почему все должны особенно усердно молиться и прилагать все усилия для достижения мира, сказал в Пасхальном обращении Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси.В своем пасхальном обращении Патриарх напомнил , что любая война приносит "большое несчастье, уносит тысячи человеческих жизней, топчет всяческий закон, мораль, достоинство, несет разрушение и материально-культурный ущерб, сеет жестокость и всеобщую ненависть".Илия II призвал верующих не забывать, что Господь неоднократно спасал человечество из сложнейших ситуаций и важно не терять человеческое достоинство несмотря ни на что."Самое главное – не потерять человеческое достоинство даже в самой сложной ситуации, не утратить веру и любовь к Творцу", – говорится в послании.Грузия отмечает светлый праздник Пасхи >>В самые трудные минуты, где бы ни был верующий, Патриарх призвал всегда молиться и повторять простые слова: "Господи, помилуй нас"."Эти три слова содержат глубокий смысл. Произнося их мы признаем, что мы вверены Господу и просим у Него защиты, что мы грешны, но надеемся на Его милость, и признаем, что без него мы не может победить зло или приобрести духовную мудрость", – сказал Патриарх.Пасха в разных странах мира: топ-7 красивых традиций >>Прихожане Грузинской православной церкви в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля. В ночь на воскресенье Илия Второй провел службу в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба.

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грузия, общество, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, религия , пасха 2022