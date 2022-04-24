https://sputnik-georgia.ru/20220424/tempy-vaktsinatsii-v-gruzii-poka-ne-privita-polovina-vzroslogo-naseleniya-266210643.html

Темпы вакцинации в Грузии: пока не привита половина взрослого населения

Темпы вакцинации в Грузии: пока не привита половина взрослого населения

С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 47,5% взрослого населения 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T23:52+0400

2022-04-24T23:52+0400

2022-04-24T23:52+0400

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центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 262 481 человек, что составляет 43,9% взрослого населения страны, последние данные публикует Национальный центр контроля за заболеваниями и общественного здоровья (NCDC).Согласно данным, с учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 364 985 человек или 47,5% взрослого населения.Бустерные дозы получили 246 341 человек.По данным на 24 апреля в целом в Грузии сделали 2 877 150 уколов. Из них 98 прививок от COVID-19 провели накануне.В Грузии доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности которых истекает в июле 2023 года. 5 апреля страна получила 250 тысяч вакцины Pfizer.В течение года Грузия планирует получить один миллион доз этой вакцины.COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 апреля >>С начала пандемии в стране зафиксировано 1 654 255 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровел 241 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 635 791 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь три пациента, а с начала пандемии – 16 800.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья