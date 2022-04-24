https://sputnik-georgia.ru/20220424/tragediey-zavershilas-igra-lelo-na-zapade-gruzii---igrok-skonchalsya-ot-travm-266209619.html
Трагедией завершилась игра лело на западе Грузии – игрок скончался от травм
Трагедией завершилась игра лело на западе Грузии – игрок скончался от травм
Во время игры в лело один из участников получил серьезные повреждения, был доставлен в клинику, спасти его не удалось 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T21:44+0400
2022-04-24T21:44+0400
2022-04-24T22:49+0400
грузия
новости
шухути
гурия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237351_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e678d6cf5abd18f78d123d45ec87f32b.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Традиционная игра "лело бурти", которая устаивается ежегодно на Пасху в селе Шухути Ланчхутского района Гурии, завершилась трагедией, сообщает местное информационное агентство.По информации СМИ, во время игры в лело 47-летний участник получил серьезные повреждения. Он был доставлен в клинику "Медальфа" в Ланчхути. Медикам не удалось его спасти.На месте инцидента мобилизована полиция.Вес кожаного мяча, которым в этом году играли жители Земо и Квемо Шухути, составил 16,5 кг.Народная игра "Лело бурти" - старинный грузинский вариант регби, который ежегодно проводится в селе Шухути Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия) в праздник Пасхи - Воскресения Христова.На западе Грузии сыграли в традиционное пасхальное лело >>Историки считают, что игре около трехсот лет. В 2019 году "Лело бурти" был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия Грузии.Задача игроков заключается в том, чтобы пронести кожаный мяч из середины поля в центре села на окраину через реку. Выигрывает та команда, которая сделает это первой.
шухути
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237351_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_927a0ae40c0c53d67f9c91f5eba73ccd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, шухути, гурия, происшествия
Трагедией завершилась игра лело на западе Грузии – игрок скончался от травм
21:44 24.04.2022 (обновлено: 22:49 24.04.2022)
Во время игры в лело один из участников получил серьезные повреждения, был доставлен в клинику, спасти его не удалось
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Традиционная игра "лело бурти", которая устаивается ежегодно на Пасху в селе Шухути Ланчхутского района Гурии, завершилась трагедией, сообщает местное информационное агентство.
По информации СМИ, во время игры в лело 47-летний участник получил серьезные повреждения. Он был доставлен в клинику "Медальфа" в Ланчхути. Медикам не удалось его спасти.
На месте инцидента мобилизована полиция.
Вес кожаного мяча, которым в этом году играли жители Земо и Квемо Шухути, составил 16,5 кг.
Народная игра "Лело бурти" - старинный грузинский вариант регби, который ежегодно проводится в селе Шухути Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия) в праздник Пасхи - Воскресения Христова.
Историки считают, что игре около трехсот лет. В 2019 году "Лело бурти" был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия Грузии.
Задача игроков заключается в том, чтобы пронести кожаный мяч из середины поля в центре села на окраину через реку. Выигрывает та команда, которая сделает это первой.