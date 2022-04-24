https://sputnik-georgia.ru/20220424/tragediey-zavershilas-igra-lelo-na-zapade-gruzii---igrok-skonchalsya-ot-travm-266209619.html

Трагедией завершилась игра лело на западе Грузии – игрок скончался от травм

Трагедией завершилась игра лело на западе Грузии – игрок скончался от травм

Во время игры в лело один из участников получил серьезные повреждения, был доставлен в клинику, спасти его не удалось 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T21:44+0400

2022-04-24T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Традиционная игра "лело бурти", которая устаивается ежегодно на Пасху в селе Шухути Ланчхутского района Гурии, завершилась трагедией, сообщает местное информационное агентство.По информации СМИ, во время игры в лело 47-летний участник получил серьезные повреждения. Он был доставлен в клинику "Медальфа" в Ланчхути. Медикам не удалось его спасти.На месте инцидента мобилизована полиция.Вес кожаного мяча, которым в этом году играли жители Земо и Квемо Шухути, составил 16,5 кг.Народная игра "Лело бурти" - старинный грузинский вариант регби, который ежегодно проводится в селе Шухути Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия) в праздник Пасхи - Воскресения Христова.На западе Грузии сыграли в традиционное пасхальное лело >>Историки считают, что игре около трехсот лет. В 2019 году "Лело бурти" был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия Грузии.Задача игроков заключается в том, чтобы пронести кожаный мяч из середины поля в центре села на окраину через реку. Выигрывает та команда, которая сделает это первой.

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