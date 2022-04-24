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Второй тур президентских выборов проходит во Франции
Второй тур президентских выборов проходит во Франции
Макрон и Ле Пен уже второй раз встречаются в финальной гонке в борьбе за президентское кресло. В 2017 году Ле Пен потерпела поражение 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Во Франции в воскресенье открылись избирательные участки для проведения второго тура президентских выборов.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля, по результатом которого во второй вышли нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.Избирательные участки откроются в воскресенье в 08:00 по местному времени (10:00 тбс). Голосование завершится в большинстве коммун в 20:00 (22:00 тбс), в крупных городах участки будут работать до 21:00 (23:00 тбс).Согласно данным французского МВД, действующий президент по итогам первого тура набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" – 23,15%.Макрон и Ле Пен уже второй раз встречаются в финальной гонке в борьбе за президентское кресло. В 2017 году Ле Пен потерпела поражение. Последние две недели кандидаты постоянно давали интервью и общались с избирателями, зачастую в прямом эфире.По прогнозу опроса OpinionWay-Kea Partners для издания Echos, опубликованного за два дня до второго тура выборов, Макрон может одержать победу над Ле Пен во втором туре президентских выборов, набрав 57% голосов. Его соперница, как ожидается, получит 43%.Как сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь, Конституционный совет Франции объявит официальные результаты президентских выборов 27 или 28 апреля.Мандат нынешнего главы государства истекает 14 мая.Инаугурация нового президента Франции ожидается между объявлением окончательных результатов и 14 мая.Президент Франции избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.
https://sputnik-georgia.ru/20220411/makron-lidiruet-v-pervom-ture-vyborov-prezidenta-frantsii-265882430.html
https://sputnik-georgia.ru/20220421/kto-pobedil-na-teledebatakh-mezhdu-kandidatami-v-prezidenty-frantsii-266140257.html
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в мире, новости, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, политика
Второй тур президентских выборов проходит во Франции
10:04 24.04.2022 (обновлено: 10:06 24.04.2022)
Макрон и Ле Пен уже второй раз встречаются в финальной гонке в борьбе за президентское кресло. В 2017 году Ле Пен потерпела поражение
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Во Франции в воскресенье открылись избирательные участки для проведения второго тура президентских выборов.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля, по результатом которого во второй вышли нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Избирательные участки откроются в воскресенье в 08:00 по местному времени (10:00 тбс). Голосование завершится в большинстве коммун в 20:00 (22:00 тбс), в крупных городах участки будут работать до 21:00 (23:00 тбс).
Согласно данным французского МВД, действующий президент по итогам первого тура набрал 27,84% голосов, лидер "Национального объединения" – 23,15%.
Макрон и Ле Пен уже второй раз встречаются в финальной гонке в борьбе за президентское кресло. В 2017 году Ле Пен потерпела поражение.
Последние две недели кандидаты постоянно давали интервью и общались с избирателями, зачастую в прямом эфире.
По прогнозу опроса OpinionWay-Kea Partners для издания Echos, опубликованного за два дня до второго тура выборов, Макрон может одержать победу над Ле Пен во втором туре президентских выборов, набрав 57% голосов. Его соперница, как ожидается, получит 43%.
Как сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь, Конституционный совет Франции объявит официальные результаты президентских выборов 27 или 28 апреля.
Мандат нынешнего главы государства истекает 14 мая.
Инаугурация нового президента Франции ожидается между объявлением окончательных результатов и 14 мая.
Президент Франции избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.