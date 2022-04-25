Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220425/buzhinskiy-odnogo-sarmata-khvatit-chtoby-unichtozhit-britaniyu---video-266219756.html
Бужинский: одного "Сармата" хватит, чтобы уничтожить Британию - видео
Бужинский: одного "Сармата" хватит, чтобы уничтожить Британию - видео
Специалисты инженерных войск российской армии взяли под контроль оружейный арсенал ВСУ под Харьковом, площадь складов составила несколько сотен гектаров, там... 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T13:44+0400
2022-04-25T14:29+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
россия
гонка вооружений
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266219651_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e05222cfba3a7a3abf440b398fee53be.jpg
Насколько критична эта потеря для Украины? Могут ли поставки западного вооружения координально повлиять на ситуацию? Что означают успешные испытания МБР "Сармат"? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук Евгений Бужинский.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266219651_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d188a2b051abedf8e6250af84dc1bec7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, гонка вооружений, видео

Бужинский: одного "Сармата" хватит, чтобы уничтожить Британию - видео

13:44 25.04.2022 (обновлено: 14:29 25.04.2022)
© video: Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Специалисты инженерных войск российской армии взяли под контроль оружейный арсенал ВСУ под Харьковом, площадь складов составила несколько сотен гектаров, там хранились тысячи тонн боеприпасов
Насколько критична эта потеря для Украины? Могут ли поставки западного вооружения координально повлиять на ситуацию? Что означают успешные испытания МБР "Сармат"? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук Евгений Бужинский.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0