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Бужинский: одного "Сармата" хватит, чтобы уничтожить Британию - видео
Бужинский: одного "Сармата" хватит, чтобы уничтожить Британию - видео
Специалисты инженерных войск российской армии взяли под контроль оружейный арсенал ВСУ под Харьковом, площадь складов составила несколько сотен гектаров, там... 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T13:44+0400
2022-04-25T13:44+0400
2022-04-25T14:29+0400
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Насколько критична эта потеря для Украины? Могут ли поставки западного вооружения координально повлиять на ситуацию? Что означают успешные испытания МБР "Сармат"? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук Евгений Бужинский.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, гонка вооружений, видео
Бужинский: одного "Сармата" хватит, чтобы уничтожить Британию - видео
13:44 25.04.2022 (обновлено: 14:29 25.04.2022)
Специалисты инженерных войск российской армии взяли под контроль оружейный арсенал ВСУ под Харьковом, площадь складов составила несколько сотен гектаров, там хранились тысячи тонн боеприпасов
Насколько критична эта потеря для Украины? Могут ли поставки западного вооружения координально повлиять на ситуацию? Что означают успешные испытания МБР "Сармат"? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук Евгений Бужинский.