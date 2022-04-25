https://sputnik-georgia.ru/20220425/buzhinskiy-odnogo-sarmata-khvatit-chtoby-unichtozhit-britaniyu---video-266219756.html

Бужинский: одного "Сармата" хватит, чтобы уничтожить Британию - видео

Бужинский: одного "Сармата" хватит, чтобы уничтожить Британию - видео

Специалисты инженерных войск российской армии взяли под контроль оружейный арсенал ВСУ под Харьковом, площадь складов составила несколько сотен гектаров, там... 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T13:44+0400

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Насколько критична эта потеря для Украины? Могут ли поставки западного вооружения координально повлиять на ситуацию? Что означают успешные испытания МБР "Сармат"? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук Евгений Бужинский.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, гонка вооружений, видео