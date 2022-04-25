https://sputnik-georgia.ru/20220425/chto-zhdet-evropu-bez-rossiyskikh-nefti-i-gaza--mnenie-eksperta-266225679.html
Что ждет Европу без российских нефти и газа – мнение эксперта
Что ждет Европу без российских нефти и газа – мнение эксперта
Страны Запада разрабатывают шестой пакет санкций против России. Если пятым пакетом с августа этого года странам Европы запрещается покупать российский уголь... 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T20:19+0400
2022-04-25T20:19+0400
2022-04-25T20:19+0400
в мире
россия
европа
антироссийские санкции
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Sputnik, Вадим Павлов. Следом, согласно риторике европейских властей, ограничения могут распространиться и на российский газ.О том, насколько реален отказ Евросоюза от российских энергоресурсов и какие последствия могут ждать Европу в случае принятия такого решения – Sputnik узнал у директора Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексея Зубца.Реален ли отказ?"Да, технически это возможно, - говорит Алексей Зубец. - Запад может перестать закупать российские нефть и газ, заместив их поставками из других регионов мира. Однако на практике переключение поставок на другие регионы займет годы и потребует многомиллиардных вложений. В мире на сегодня нет свободных энергетических ресурсов, которые позволили бы отказаться от закупок нефти и газа у России".Как может произойти отказ?По нефти заместить российские поставки проще, чем по газу, однако и здесь будет не без трудностей, считает Алексей Зубец.Переключение с российских поставок на ближневосточные потребует перестройки нефтеперерабатывающих заводов, настроенных сегодня на переработку российской нефти, говорит он."В результате отказ от российской нефти и переход на закупки "черного золота" на свободном рынке наличного товара приведет к повышению цен на нефть по всему миру", - считает Алексей Зубец.На практике же попытка ввести нефтяное эмбарго против России приведет к тому, что свою нефть РФ будет продавать в страны, откуда ушла, например, Саудовская Аравия, переключившаяся на поставки нефти в Европу, говорит эксперт. То есть, произойдет "обмен рынками сбыта" между крупными поставщиками.А вот ситуация с газом для Европы складывается еще хуже, отмечает Алексей ЗубецВ принципе, европейцы могут попытаться простимулировать создание дополнительных мощностей по добыче нефти и газа, но вряд ли на это пойдут нефтегазовые компании, считает эксперт."Дело в том, что на горизонте маячит очередной глобальный финансовый экономический кризис, который скорректирует цены на нефть и газ вниз. Так что все дополнительные вложения, сделанные сегодня, на фоне высоких цен на нефть и газ, могут оказаться выброшенными в мусор. В итоге может получиться так, что попытка введения энергетического эмбарго против России приведет только к перераспределению рынков. Россия начнет увеличивать поставки в страны, не участвующие в санкциях, а поставщики нефти и газа, ранее поставлявшие свою продукцию в эти страны, переориентируются на Европу", - говорит Алексей Зубец.Какие последствия ждут Европу?"Если говорить об ущербе, который понесет Европа от попытки введения энергетического эмбарго, то они будут весьма велики, - считает эксперт. - Поставки дорогой нефти приведут к дополнительным издержкам у нефтепереработчиков не менее чем на $10-$20 на баррель, что приведет к росту нефтепродуктов и бензина на заправках более чем на 10-15%".Цены на газ Европе в результате запрета поставок российского "голубого топлива" останутся надолго на уровне более $1 тыс. за тысячу кубометров, говорит Алексей Зубец."Это приведет к экономическому спаду в Европе, который может составить от 3 до 7% ВВП, что, в свою очередь, может вызвать социальные волнения и потрясения в европейских странах, больше всего зависящих от промышленности и стоимости энергетических ресурсов. Прежде всего, в Германии и Северной Европе", - заключает эксперт.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, европа, антироссийские санкции
Что ждет Европу без российских нефти и газа – мнение эксперта
Страны Запада разрабатывают шестой пакет санкций против России. Если пятым пакетом с августа этого года странам Европы запрещается покупать российский уголь, то шестой должен включить в себя запрет на поставки российской нефти
Sputnik, Вадим Павлов.
Следом, согласно риторике европейских властей, ограничения могут распространиться и на российский газ.
О том, насколько реален отказ Евросоюза от российских энергоресурсов и какие последствия могут ждать Европу в случае принятия такого решения – Sputnik узнал у директора Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексея Зубца.
"Да, технически это возможно, - говорит Алексей Зубец. - Запад может перестать закупать российские нефть и газ, заместив их поставками из других регионов мира. Однако на практике переключение поставок на другие регионы займет годы и потребует многомиллиардных вложений. В мире на сегодня нет свободных энергетических ресурсов, которые позволили бы отказаться от закупок нефти и газа у России".
Как может произойти отказ?
По нефти заместить российские поставки проще, чем по газу, однако и здесь будет не без трудностей, считает Алексей Зубец.
"Отказ от российского сырья приведет к необходимости увеличить поставки с Ближнего Востока, а там имеющиеся ресурсы проданы на многие годы вперед по долгосрочным контрактам и количество свободной нефти, которую можно поставить Европу, ограничено", - отмечает эксперт.
Переключение с российских поставок на ближневосточные потребует перестройки нефтеперерабатывающих заводов, настроенных сегодня на переработку российской нефти, говорит он.
"В результате отказ от российской нефти и переход на закупки "черного золота" на свободном рынке наличного товара приведет к повышению цен на нефть по всему миру", - считает Алексей Зубец.
На практике же попытка ввести нефтяное эмбарго против России приведет к тому, что свою нефть РФ будет продавать в страны, откуда ушла, например, Саудовская Аравия, переключившаяся на поставки нефти в Европу, говорит эксперт. То есть, произойдет "обмен рынками сбыта" между крупными поставщиками.
А вот ситуация с газом для Европы складывается еще хуже, отмечает Алексей Зубец
"В мире просто нет свободных мощностей, способных заменить поставки газа из России в Европу, включая и мощности из Северной Америки. А попытка скупить весь сжиженный газ на мировом рынке приведет к резкому росту его цены", - заявляет он.
В принципе, европейцы могут попытаться простимулировать создание дополнительных мощностей по добыче нефти и газа, но вряд ли на это пойдут нефтегазовые компании, считает эксперт.
"Дело в том, что на горизонте маячит очередной глобальный финансовый экономический кризис, который скорректирует цены на нефть и газ вниз. Так что все дополнительные вложения, сделанные сегодня, на фоне высоких цен на нефть и газ, могут оказаться выброшенными в мусор. В итоге может получиться так, что попытка введения энергетического эмбарго против России приведет только к перераспределению рынков. Россия начнет увеличивать поставки в страны, не участвующие в санкциях, а поставщики нефти и газа, ранее поставлявшие свою продукцию в эти страны, переориентируются на Европу", - говорит Алексей Зубец.
Какие последствия ждут Европу?
"Если говорить об ущербе, который понесет Европа от попытки введения энергетического эмбарго, то они будут весьма велики, - считает эксперт. - Поставки дорогой нефти приведут к дополнительным издержкам у нефтепереработчиков не менее чем на $10-$20 на баррель, что приведет к росту нефтепродуктов и бензина на заправках более чем на 10-15%".
Цены на газ Европе в результате запрета поставок российского "голубого топлива" останутся надолго на уровне более $1 тыс. за тысячу кубометров, говорит Алексей Зубец.
"Это приведет к экономическому спаду в Европе, который может составить от 3 до 7% ВВП, что, в свою очередь, может вызвать социальные волнения и потрясения в европейских странах, больше всего зависящих от промышленности и стоимости энергетических ресурсов. Прежде всего, в Германии и Северной Европе", - заключает эксперт.