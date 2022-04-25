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Грузию посетит знаменитый йогин и мистик Садхгуру
Грузию посетит знаменитый йогин и мистик Садхгуру
Встреча с основателем благотворительного фонда "Иша" состоится в Тбилиси во Дворце спорта 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T15:53+0400
2022-04-25T15:53+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр— Sputnik. Известный индийский йогин и мистик Джагги Васудев, известный как Садхгуру в понедельник посетит Грузию в рамках кампании по спасению почвы, сообщает Аджарское телевидение.Садхгуру приедет в Грузию в ходе своего тура из Лондона в Индию на мотоцикле. Сначала он посетит Батуми, а во вторник он проведет встречу во Дворце спорта в Тбилиси.Садхгуру проводит программы йоги по всему миру. Интересоваться йогой Садхгуру начал еще в 12 лет, а уже в 26 лет стал вести уроки.Садхгуру является основателем благотворительного фонда "Иша". Это некоммерческая благотворительная организация, которую поддерживают более 7 миллионов волонтеров в 250 центрах по всему миру. Садхгуру признан в числе наиболее влиятельных людей Индии. В 2017 году он был удостоен высокой правительственной награды для гражданских лиц Падма Вибхушан. Также он был награжден президентом Индии за вклад в дело борьбы за экологическую чистоту окружающей среды. Садхгуру постоянно выступает с докладами на Международном экономическом форуме. Его публичные лекции привлекали всеобщее внимание в самых авторитетных образовательных учреждениях, включая Оксфорд, Стэнфорд, Гарвард, Йельский университет, Уортонскую школу бизнеса и Массачусетский технологический институт.
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новости, грузия, общество, индия, тбилиси, дворец спорта
Грузию посетит знаменитый йогин и мистик Садхгуру
15:53 25.04.2022 (обновлено: 16:19 25.04.2022)
Встреча с основателем благотворительного фонда "Иша" состоится в Тбилиси во Дворце спорта
ТБИЛИСИ, 25 апр— Sputnik. Известный индийский йогин и мистик Джагги Васудев, известный как Садхгуру в понедельник посетит Грузию в рамках кампании по спасению почвы, сообщает Аджарское телевидение.
Садхгуру приедет в Грузию в ходе своего тура из Лондона в Индию на мотоцикле. Сначала он посетит Батуми, а во вторник он проведет встречу во Дворце спорта в Тбилиси.
"Очень важно сохранять плодородие почвы для благополучия следующих поколений. Мы увидимся в Тбилиси, с нетерпением жду нашей первой встречи. Давайте вместе спасем нашу почву для Грузии, для всего мира", – сказал Садхгуру в своем видеообращении.
Садхгуру проводит программы йоги по всему миру. Интересоваться йогой Садхгуру начал еще в 12 лет, а уже в 26 лет стал вести уроки.
Садхгуру является основателем благотворительного фонда "Иша". Это некоммерческая благотворительная организация, которую поддерживают более 7 миллионов волонтеров в 250 центрах по всему миру.
Садхгуру признан в числе наиболее влиятельных людей Индии. В 2017 году он был удостоен высокой правительственной награды для гражданских лиц Падма Вибхушан. Также он был награжден президентом Индии за вклад в дело борьбы за экологическую чистоту окружающей среды.
Садхгуру постоянно выступает с докладами на Международном экономическом форуме. Его публичные лекции привлекали всеобщее внимание в самых авторитетных образовательных учреждениях, включая Оксфорд, Стэнфорд, Гарвард, Йельский университет, Уортонскую школу бизнеса и Массачусетский технологический институт.