https://sputnik-georgia.ru/20220425/ilon-mask-dostig-soglasheniya-po-pokupke-twitter-266228719.html
Илон Маск достиг соглашения по покупке Twitter
Илон Маск достиг соглашения по покупке Twitter
Закрытие сделки ожидается в текущем году после получения необходимых одобрений 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T23:33+0400
2022-04-25T23:33+0400
2022-04-25T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск договорился о покупке соцсети Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает компания Twitter.Закрытие сделки ожидается в текущем году после получения необходимых одобрений.ПО информации РИА Новости, акции Twitter в ходе торгов в США дорожают на 5,75%, до 51,74 доллара за акцию.Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, экономика, twitter, илон маск
Илон Маск достиг соглашения по покупке Twitter
23:33 25.04.2022 (обновлено: 23:41 25.04.2022)
Закрытие сделки ожидается в текущем году после получения необходимых одобрений
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск договорился о покупке соцсети Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает компания Twitter.
Цена покупки при этом представляет премию в 38% к цене закрытия бирж 1 апреля 2022 года, последнего дня торгов до объявления Маском о своей доле в Twitter. После завершения сделки Twitter станет частной компанией, отмечается в релизе.
Закрытие сделки ожидается в текущем году после получения необходимых одобрений.
ПО информации РИА Новости
, акции Twitter в ходе торгов в США дорожают на 5,75%, до 51,74 доллара за акцию.
Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.