https://sputnik-georgia.ru/20220425/ilon-mask-dostig-soglasheniya-po-pokupke-twitter-266228719.html

Илон Маск достиг соглашения по покупке Twitter

Илон Маск достиг соглашения по покупке Twitter

Закрытие сделки ожидается в текущем году после получения необходимых одобрений 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T23:33+0400

2022-04-25T23:33+0400

2022-04-25T23:41+0400

в мире

новости

экономика

twitter

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0a/265871326_0:304:3058:2024_1920x0_80_0_0_45fe966c84a9c3b952e1d4d44e8804d7.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск договорился о покупке соцсети Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает компания Twitter.Закрытие сделки ожидается в текущем году после получения необходимых одобрений.ПО информации РИА Новости, акции Twitter в ходе торгов в США дорожают на 5,75%, до 51,74 доллара за акцию.Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, экономика, twitter, илон маск