https://sputnik-georgia.ru/20220425/kak-v-gruzii-raspredelyat-subsidii-fermeram-podrobnosti-novoy-programmy-266193460.html
Как в Грузии распределят субсидии фермерам? Подробности новой программы
Как в Грузии распределят субсидии фермерам? Подробности новой программы
Государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров Грузии 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T07:01+0400
2022-04-25T07:01+0400
2022-04-25T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Малоземельным фермерам для получения субсидий от государства придется выполнить ряд условий, предусмотренных программой правительства.Правительство сообщило о новой программе поддержки владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью от 0,25 до 1,25 гектара 18 апреля.При этом для того, чтобы воспользоваться этой субсидией, владельцы до 30 июня 2022 года обязаны зарегистрировать ее в рамках программы первичной регистрации земли. Кроме того, желающие получить субсидии обязаны пройти регистрацию в реестре "Проекта регистрации ферм/фермеров".Только при соблюдении этих двух условий владельцы сельхозучастков получат баллы или деньги на специальную пластиковую агрокарту.Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров или аренды техники для обработки земли.По предварительной оценке, государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров. Бюджет проекта составит 35 миллионов лари (около 12 млн долларов).
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фермеры, экономика, грузия, новости, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии, экономика грузии
Как в Грузии распределят субсидии фермерам? Подробности новой программы
Государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров Грузии
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Малоземельным фермерам для получения субсидий от государства придется выполнить ряд условий, предусмотренных программой правительства.
Правительство сообщило о новой программе поддержки владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью от 0,25 до 1,25 гектара 18 апреля.
Согласно документу
, утвержденному правительством, размер субсидии на землю сельскохозяйственного назначения составляет 300 лари и/или баллов за гектар, и получить ее смогут владельцы или совладельцы земельного участка вышеуказанной площади.
При этом для того, чтобы воспользоваться этой субсидией, владельцы до 30 июня 2022 года обязаны зарегистрировать ее в рамках программы первичной регистрации земли. Кроме того, желающие получить субсидии обязаны пройти регистрацию в реестре "Проекта регистрации ферм/фермеров".
Только при соблюдении этих двух условий владельцы сельхозучастков получат баллы или деньги на специальную пластиковую агрокарту.
Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров или аренды техники для обработки земли.
По предварительной оценке, государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров. Бюджет проекта составит 35 миллионов лари (около 12 млн долларов).