https://sputnik-georgia.ru/20220425/kak-v-gruzii-raspredelyat-subsidii-fermeram-podrobnosti-novoy-programmy-266193460.html

Как в Грузии распределят субсидии фермерам? Подробности новой программы

Как в Грузии распределят субсидии фермерам? Подробности новой программы

Государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров Грузии 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T07:01+0400

2022-04-25T07:01+0400

2022-04-25T07:01+0400

фермеры

экономика

грузия

новости

сельское хозяйство

сельское хозяйство грузии

экономика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23781/33/237813346_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_a7002bf9cfddbe856edb27ccad457017.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Малоземельным фермерам для получения субсидий от государства придется выполнить ряд условий, предусмотренных программой правительства.Правительство сообщило о новой программе поддержки владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью от 0,25 до 1,25 гектара 18 апреля.При этом для того, чтобы воспользоваться этой субсидией, владельцы до 30 июня 2022 года обязаны зарегистрировать ее в рамках программы первичной регистрации земли. Кроме того, желающие получить субсидии обязаны пройти регистрацию в реестре "Проекта регистрации ферм/фермеров".Только при соблюдении этих двух условий владельцы сельхозучастков получат баллы или деньги на специальную пластиковую агрокарту.Фермеры смогут пользоваться картой для приобретения необходимых для сельскохозяйственной деятельности товаров или аренды техники для обработки земли.По предварительной оценке, государственная программа коснется до 300 тысяч фермеров. Бюджет проекта составит 35 миллионов лари (около 12 млн долларов).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фермеры, экономика, грузия, новости, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии, экономика грузии