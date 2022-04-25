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Космические туристы приводнились в капсуле Crew Dragon в Атлантике
Космические туристы приводнились в капсуле Crew Dragon в Атлантике
Корабль покинул МКС на пять дней позже, чем планировалось, из-за плохой погоды в районе посадки 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T21:39+0400
2022-04-25T21:39+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. С МКС на Землю вернулся экипаж из четырех космических туристов, сообщила компания SpaceX.Капсула космического корабля Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане в районе побережья Флориды.Корабль Crew Dragon покинул МКС в воскресенье – на пять дней позже, чем планировалось, из-за плохой погоды в расчетном районе посадки.Миссия Axiom-1 стартовала с Земли 8 апреля. В ее составе на МКС побывали бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Миссия Ax-1 стала первым исключительно туристическим рейсом на МКС.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, наука, новости, наса, мкс, spacex
Космические туристы приводнились в капсуле Crew Dragon в Атлантике
21:39 25.04.2022 (обновлено: 23:17 25.04.2022)
Корабль покинул МКС на пять дней позже, чем планировалось, из-за плохой погоды в районе посадки
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. С МКС на Землю вернулся экипаж из четырех космических туристов, сообщила компания SpaceX.
Капсула космического корабля Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане в районе побережья Флориды.
"Мы рады приветствовать вас на планете Земля", – сказала руководитель полета вскоре после того, как капсула коснулась воды. Специалисты SpaceX приступили к извлечению капсулы и доставке экипажа на берег.
Корабль Crew Dragon покинул МКС в воскресенье – на пять дней позже, чем планировалось, из-за плохой погоды в расчетном районе посадки.
Миссия Axiom-1 стартовала с Земли 8 апреля. В ее составе на МКС побывали бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Миссия Ax-1 стала первым исключительно туристическим рейсом на МКС.