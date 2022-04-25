https://sputnik-georgia.ru/20220425/kosmicheskie-turisty-privodnilis-v-kapsule-crew-dragon-v-atlantike-266228170.html

Космические туристы приводнились в капсуле Crew Dragon в Атлантике

Космические туристы приводнились в капсуле Crew Dragon в Атлантике

Корабль покинул МКС на пять дней позже, чем планировалось, из-за плохой погоды в районе посадки 25.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. С МКС на Землю вернулся экипаж из четырех космических туристов, сообщила компания SpaceX.Капсула космического корабля Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане в районе побережья Флориды.Корабль Crew Dragon покинул МКС в воскресенье – на пять дней позже, чем планировалось, из-за плохой погоды в расчетном районе посадки.Миссия Axiom-1 стартовала с Земли 8 апреля. В ее составе на МКС побывали бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Миссия Ax-1 стала первым исключительно туристическим рейсом на МКС.

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