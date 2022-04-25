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Маск хочет купить Twitter – соглашение может быть достигнуто в понедельник

Маск хочет купить Twitter – соглашение может быть достигнуто в понедельник

Основатель SpaceX и Tesla готов заплатить за Twitter 46,5 миллиарда долларов 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T19:51+0400

2022-04-25T19:51+0400

2022-04-25T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и Twitter могут достичь соглашения по вопросу покупки соцсети до конца дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.Ранее Маск заявил, что хочет немедленно начать переговоры для заключения окончательного соглашения. За соцсеть он готов заплатить 46,5 миллиарда долларов. По словам Маска, Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности 25,5 миллиардов долларов, причем 12,5 миллиарда – под залог акций Tesla. Еще 21 миллиард Маск готов предоставить самостоятельно.Цена акций Twitter на таких новостях подскочила на 5% на предварительных торгах. А акции Tesla, с учетом планируемого залога ее активов, снова не оценили эту новость и стали дешеветь на 3,5%.Рейтинг Forbes: топ-10 главных богачей мира>>Маск 4 апреля сообщал, что стал владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100%. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска.Однако уже несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании. А на следующий день совет директоров Twitter принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском.

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в мире, новости, tesla, илон маск, twitter