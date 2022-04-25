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Власти Пекина ужесточили меры контроля и профилактики СOVID-19

Власти Пекина ужесточили меры контроля и профилактики СOVID-19

В воскресенье в Китае было выявлено 2 680 новых случаев заражения и 17 581 бессимптомный случай 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T18:49+0400

2022-04-25T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Жителям пекинского района Чаоян, постоянное население которого превышает 3,4 миллиона человек, в понедельник также пришло уведомление на мобильный телефон о необходимости сдать три ПЦР-теста в течение недели.В сообщении содержался призыв сократить по мере возможности все необязательные поездки. Несколько жилых комплексов в районе были закрыты на карантин.В понедельник замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо в ходе пресс-конференции заявила, что с 16:00 24 апреля по 16:00 25 апреля в городе было выявлено 29 новых случаев заражения СOVID-19. Из них 20 случаев были выявлены в районе Чаоян, сообщило РИА Новости.Утром городские власти попросили пекинцев воздержаться от массовых собраний, следует из уведомления, опубликованного в официальном аккаунте городской администрации в социальной сети WeChat.Жизнь за желтым забором: ситуация с коронавирусом в Шанхае - фото >>Кроме массового тестирования власти города ужесточили контроль за въездом и выездом из Пекина. Всего по данным госкомитета по вопросам здравоохранения в воскресенье в Китае было выявлено 2 680 новых случаев заражения и 17 581 бессимптомный случай. Власти Китая по-прежнему придерживаются политики "нулевой терпимости", которая означает жесткие локдауны при малейшей угрозе распространения заболевания.

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