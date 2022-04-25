https://sputnik-georgia.ru/20220425/nazvano-uslovie-novoy-ochnoy-vstrechi-delegatsiy-rossii-i-ukrainy-266219418.html

Названо условие новой очной встречи делегаций России и Украины

Названо условие новой очной встречи делегаций России и Украины

Российская и украинская стороны пока не достигли содержательных договоренностей 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T13:30+0400

2022-04-25T13:30+0400

2022-04-25T13:30+0400

россия

новости

в мире

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/13/265342257_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_cae104169fbb508cc621d12beb026277.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Следующая очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут содержательные договоренности, каковых пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет", - сказал Руденко журналистам.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022