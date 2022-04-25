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Названо условие новой очной встречи делегаций России и Украины
Названо условие новой очной встречи делегаций России и Украины
Российская и украинская стороны пока не достигли содержательных договоренностей 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T13:30+0400
2022-04-25T13:30+0400
2022-04-25T13:30+0400
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обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Следующая очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут содержательные договоренности, каковых пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет", - сказал Руденко журналистам.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022
Названо условие новой очной встречи делегаций России и Украины
Российская и украинская стороны пока не достигли содержательных договоренностей
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik.
Следующая очная встреча делегаций России и Украины может состояться, как только будут содержательные договоренности, каковых пока нет, сообщает РИА Новости
со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Как только у нас будут содержательные договоренности, по которым можно провести предметный обмен мнениями, тогда этот вопрос будет рассматриваться. Пока такого нет", - сказал Руденко журналистам.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.