https://sputnik-georgia.ru/20220425/nino-katamadze-vstupit-v-baku-266225232.html
Нино Катамадзе выступит в Баку
Нино Катамадзе выступит в Баку
Грузинская исполнительница представит азербайджанским слушателям новую концертную программу 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T19:22+0400
2022-04-25T19:22+0400
2022-04-25T19:31+0400
грузия
культура
новости
азербайджан
нино катамадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24120/77/241207749_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_5fb7e89c1ebc9abe3d48096d41ca72e3.jpg
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Известная грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе выступит 25 июня на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку.Последний раз она давала концерт в Азербайджане в 2017 году. В этот раз исполнительница выступит перед азербайджанской публикой с новой программой. Кроме того, зрителей ждет сюрприз, который организаторы решили пока не раскрывать, сообщил Sputnik Азербайджан.Отметим, что Катамадзе поет с четырех лет. В 1990 году поступила на вокальный факультет Батумского музыкального института и сразу вышла на любительскую сцену. В 1994 году создала благотворительный фонд для помощи инвалидам и социально незащищенным артистам.Профессиональная карьера Нино началась в 2000 году с сотрудничества с основателем группы Insight Гочей Качеишвили. Певица имеет большое количество наград и премий, среди которых "Лучшая певица года", "Лучший автор-исполнитель", "Лучшая оригинальная музыка", "Лицо года в сфере шоу-бизнеса" и другие.
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24120/77/241207749_188:0:1968:1335_1920x0_80_0_0_4a4e126aca33eddc32ee23b6e17c5e9e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости, азербайджан, нино катамадзе
Нино Катамадзе выступит в Баку
19:22 25.04.2022 (обновлено: 19:31 25.04.2022)
Грузинская исполнительница представит азербайджанским слушателям новую концертную программу
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Известная грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе выступит 25 июня на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку.
Последний раз она давала концерт в Азербайджане в 2017 году. В этот раз исполнительница выступит перед азербайджанской публикой с новой программой. Кроме того, зрителей ждет сюрприз, который организаторы решили пока не раскрывать, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Отметим, что Катамадзе поет с четырех лет. В 1990 году поступила на вокальный факультет Батумского музыкального института и сразу вышла на любительскую сцену. В 1994 году создала благотворительный фонд для помощи инвалидам и социально незащищенным артистам.
Профессиональная карьера Нино началась в 2000 году с сотрудничества с основателем группы Insight Гочей Качеишвили. Певица имеет большое количество наград и премий, среди которых "Лучшая певица года", "Лучший автор-исполнитель", "Лучшая оригинальная музыка", "Лицо года в сфере шоу-бизнеса" и другие.