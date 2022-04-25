https://sputnik-georgia.ru/20220425/nino-katamadze-vstupit-v-baku-266225232.html

Нино Катамадзе выступит в Баку

Нино Катамадзе выступит в Баку

Грузинская исполнительница представит азербайджанским слушателям новую концертную программу 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Известная грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе выступит 25 июня на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку.Последний раз она давала концерт в Азербайджане в 2017 году. В этот раз исполнительница выступит перед азербайджанской публикой с новой программой. Кроме того, зрителей ждет сюрприз, который организаторы решили пока не раскрывать, сообщил Sputnik Азербайджан.Отметим, что Катамадзе поет с четырех лет. В 1990 году поступила на вокальный факультет Батумского музыкального института и сразу вышла на любительскую сцену. В 1994 году создала благотворительный фонд для помощи инвалидам и социально незащищенным артистам.Профессиональная карьера Нино началась в 2000 году с сотрудничества с основателем группы Insight Гочей Качеишвили. Певица имеет большое количество наград и премий, среди которых "Лучшая певица года", "Лучший автор-исполнитель", "Лучшая оригинальная музыка", "Лицо года в сфере шоу-бизнеса" и другие.

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грузия, культура, новости, азербайджан, нино катамадзе